Hermano de Sydney Sweeney está en operación militar en Medio Oriente

La actriz Sydney Sweeney confirmó que su hermano, Trent Sweeney, miembro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, fue desplegado en Medio Oriente en el contexto del conflicto con Irán.
A través de una historia en Instagram, la protagonista de Euphoria compartió una captura de una videollamada con su hermano, en la que expresó su emoción por poder comunicarse con él mientras cumple funciones fuera del país.
“Recibir llamadas de mi hermano siempre me hacen feliz cuando está desplegado. Pensando en todos los chicos y chicas en el extranjero y mandándoles todo mi amor. Gracias por su servicio”, escribió la actriz.
Según reportes de Fox News, Trent Sweeney, de 25 años, forma parte de un escuadrón de las Fuerzas Aéreas desde 2020 y fue ascendido en agosto de 2025.
Aunque no se detalló su ubicación exacta, se confirmó que se encuentra en una zona de operaciones en Medio Oriente.
En la imagen difundida, el joven aparece con uniforme militar, casco y vestimenta de camuflaje, lo que evidenciaría su participación activa en labores dentro del despliegue.
Hasta el momento, Sydney Sweeney no ha emitido una postura pública sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Sin embargo, anteriormente ha sido vinculada a posturas políticas, por ejemplo, una polémica campaña publicitaria realizada en 2025 con la marca American Eagle.
El eslogan “Sydney Sweeney has great jeans” generó controversia en redes sociales debido a que algunos usuarios interpretaron un juego de palabras entre “jeans” (pantalones) y “genes” (genética), lo que desató acusaciones de mensajes implícitos relacionados con estándares físicos o ideológicos.
La actriz negó haber tenido intención ofensiva y aseguró en entrevistas que no consideraba que la campaña fuera inapropiada. Sin embargo, el debate se intensificó al vincularse con supuestas posturas políticas en su entorno familiar, relacionadas con el movimiento conservador en Estados Unidos.
La actriz, quien alcanzó notoriedad internacional por su participación en Euphoria y otros proyectos recientes, se encuentra actualmente en medio de nuevos lanzamientos profesionales, incluyendo su participación en la película “The Maid” y otros proyectos comerciales como su nueva marca de lencería "SYRN".