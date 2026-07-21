Sharon Stone revela por qué dejó la marihuana y los medicamentos tras su derrame cerebral

Más de dos décadas después del derrame cerebral que puso en riesgo su vida y transformó por completo su carrera, Sharon Stone asegura que atraviesa una de las etapas más conscientes de su existencia.
La actriz estadounidense reveló que tomó la difícil decisión de abandonar tanto los medicamentos que consumía desde entonces como la marihuana, un proceso que describió como uno de los más duros que ha enfrentado, mientras reflexionó sobre el amor, el paso del tiempo y las decisiones que definieron su juventud.
En una entrevista con Variety, la protagonista de Bajos instintos explicó que, aunque los especialistas le recomendaron continuar con la medicación que tomaba desde el accidente cerebrovascular que sufrió en 2001, decidió dejarla porque sentía que era el momento de recuperar el control sobre su vida.
Stone confesó que la abstinencia fue devastadora. Durante aproximadamente cuatro meses y medio experimentó fuertes malestares físicos, una experiencia que comparó con dejar una droga altamente adictiva. Sin embargo, considera que superar ese proceso le permitió iniciar una nueva etapa.
Tiempo después tomó otra determinación igual de radical: dejar de consumir marihuana. Según relató, pasó cerca de un mes sintiéndose nuevamente enferma, pero insistió en que quería vivir completamente libre de sustancias.
La actriz también expresó su preocupación por la potencia que, a su juicio, ha adquirido la marihuana en la actualidad. Incluso recordó que su neurólogo le comentó haber tratado pacientes con complicaciones graves relacionadas con su consumo, una conversación que terminó de convencerla de mantener esa decisión.
Durante la misma conversación, Stone sorprendió al recordar una relación sentimental que vivió cuando apenas tenía 19 años con un hombre de 38.
La actriz contó que él estaba profundamente enamorado e incluso le propuso formalizar la relación. "Se habría casado conmigo", recordó, aunque reconoció que en aquel momento no se sentía preparada para asumir un compromiso de esa magnitud.
Con la perspectiva que dan los años, considera que aquella historia fue una experiencia importante para comprender cómo veía el amor siendo apenas una joven que recién comenzaba a abrirse camino en la industria del entretenimiento.
Las revelaciones forman parte de una entrevista en la que Stone repasó algunos de los episodios más complejos de su vida. Además de hablar de las secuelas que dejó el derrame cerebral, recordó cómo perdió buena parte de su patrimonio y de las oportunidades laborales que tenía en Hollywood mientras atravesaba su recuperación.
Hoy, a sus 68 años, asegura que ha encontrado una nueva estabilidad personal y profesional. Además de su regreso a la actuación con nuevos proyectos, dedica gran parte de su tiempo a la pintura y afirma que vive con una visión mucho más serena sobre la salud, las relaciones y el éxito.
Para la intérprete, dejar atrás los medicamentos, el consumo de marihuana y aceptar las lecciones de su pasado forman parte del mismo proceso: reconstruir su vida desde una perspectiva distinta y con mayor libertad.