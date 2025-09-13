Sharon Osbourne rompe el silencio tras la muerte de Ozzy y genera reacciones en redes

Londres, Inglaterra.- Sharon Osbourne se ha pronunciado públicamente por primera vez desde el fallecimiento de su esposo, Ozzy Osbourne, quien murió de un paro cardíaco el 22 de julio en su residencia familiar en Buckinghamshire, Inglaterra. En un mensaje dirigido a sus seguidores, publicado en Instagram, Sharon Osbourne expresó su gratitud por el apoyo recibido en las últimas semanas.

“Estoy teniendo dificultades para encontrar palabras que expresen lo agradecida que estoy. Sus comentarios, publicaciones y homenajes me han brindado más consuelo del que pueden imaginar. Nada de esto ha pasado desapercibido; de hecho, me ha sostenido en muchas noches difíciles”, señaló.

La publicación incluyó un video de Sharon y su hija Kelly Osbourne interactuando con varias aves en el Cornwall Falconry, en Inglaterra. La presentadora explicó que el vínculo con estas aves se basa en la confianza mutua, y subrayó la importancia de la seguridad y la calma para establecer esa relación: “Sólo se posarán sobre ti si perciben que estás a salvo y no tienes miedo. La experiencia fue significativa”, afirmó. El mensaje de Sharon Osbourne se produce tras la confirmación oficial de la muerte del cantante de Black Sabbath, que también solicitó privacidad durante ese periodo. La familia Osbourne ya había compartido previamente imágenes y momentos del funeral, celebrado el 30 de julio en Birmingham, donde Sharon fue vista conmovida durante la procesión.