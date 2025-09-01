  1. Inicio
Sharon, viuda de Ozzy Osbourne, "reacciona" públicamente a la muerte del cantante

Sharon Osbourne se manifiesta por primera vez tras la muerte de su esposo Ozzy Osbourne, mostrando su duelo con un discreto gesto en redes sociales

  • 01 de septiembre de 2025 a las 11:31
1 de 10

Sharon Osbourne apareció por primera vez ante el público tras la reciente partida de su esposo, Ozzy Osbourne, con un gesto breve pero significativo para los internautas. A continuación, los detalles.

 Foto: Shutterstock
2 de 10

La viuda del legendario músico británico interactuó con una publicación en la cuenta oficial del Ozzy, dedicada a homenajear su trayectoria con una fotografía de sus últimas presentaciones.

 Foto: Shutterstock
3 de 10

"No quiero decir adiós. Cuando lo haga, estarás bien. Después de todo, lo hice todo por ti", reza la publicación, a la que Sharon respondió con un "me gusta", marcando su primera reacción pública tras el deceso.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram
4 de 10

El líder de Black Sabbath falleció el 22 de julio en su residencia de Buckinghamshire, Inglaterra, a los 76 años, rodeado de su familia.

 Foto: Instagram | @sharonosbourne
5 de 10

Documentos oficiales señalan que el músico sufrió un paro cardíaco extra hospitalario, infarto agudo al miocardio, enfermedad coronaria y complicaciones vinculadas al Parkinson con disfunción autonómica.

 Foto: Shutterstock
6 de 10

El sepelio se realizó el 30 de julio en los jardines de su propiedad, con asistencia de familiares y figuras destacadas del rock, entre ellas Marilyn Manson y Zakk Wylde, en una ceremonia privada.

 Foto: Shutterstock
7 de 10

La familia destacó que el cantante murió "rodeado de amor" y expresó su profundo dolor.

 Foto: Instagram | @sharonosbourne
8 de 10

Sharon, quien recientemente cumplió 72 años, compartió más de cuatro décadas de vida junto al artista, construyendo tanto proyectos familiares como públicos.

 Foto: Instagram | @sharonosbourne
9 de 10

Su interacción en Instagram fue percibida como un signo de afecto y duelo continuo.

 Foto: Shutterstock
10 de 10

Entre los proyectos pendientes del artista se encuentra el documental Ozzy Osbourne: Coming Home, cuya difusión atrae la atención de seguidores y prensa, tras sucesivos retrasos y cambios en su estreno, que inicialmente sería el 18 de agosto, pero fue pospuesto indefinidamente a petición de su familia.

 Foto: Shutterstock
