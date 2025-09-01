Sharon, viuda de Ozzy Osbourne, "reacciona" públicamente a la muerte del cantante

Sharon Osbourne apareció por primera vez ante el público tras la reciente partida de su esposo, Ozzy Osbourne, con un gesto breve pero significativo para los internautas. A continuación, los detalles.
La viuda del legendario músico británico interactuó con una publicación en la cuenta oficial del Ozzy, dedicada a homenajear su trayectoria con una fotografía de sus últimas presentaciones.
"No quiero decir adiós. Cuando lo haga, estarás bien. Después de todo, lo hice todo por ti", reza la publicación, a la que Sharon respondió con un "me gusta", marcando su primera reacción pública tras el deceso.
El líder de Black Sabbath falleció el 22 de julio en su residencia de Buckinghamshire, Inglaterra, a los 76 años, rodeado de su familia.
Documentos oficiales señalan que el músico sufrió un paro cardíaco extra hospitalario, infarto agudo al miocardio, enfermedad coronaria y complicaciones vinculadas al Parkinson con disfunción autonómica.
El sepelio se realizó el 30 de julio en los jardines de su propiedad, con asistencia de familiares y figuras destacadas del rock, entre ellas Marilyn Manson y Zakk Wylde, en una ceremonia privada.
La familia destacó que el cantante murió "rodeado de amor" y expresó su profundo dolor.
Sharon, quien recientemente cumplió 72 años, compartió más de cuatro décadas de vida junto al artista, construyendo tanto proyectos familiares como públicos.
Su interacción en Instagram fue percibida como un signo de afecto y duelo continuo.
Entre los proyectos pendientes del artista se encuentra el documental Ozzy Osbourne: Coming Home, cuya difusión atrae la atención de seguidores y prensa, tras sucesivos retrasos y cambios en su estreno, que inicialmente sería el 18 de agosto, pero fue pospuesto indefinidamente a petición de su familia.