Ozzy Osbourne: el antes y después de una leyenda del metal

Con temas como Paranoid, War Pigs e Iron Man, la banda vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo y estableció los cimientos del heavy metal moderno. Más allá de su paso por Black Sabbath, Ozzy desarrolló una exitosa carrera como solista con álbumes como Blizzard of Ozz y No More Tears, que reforzaron su estatus como uno de los artistas más influyentes.