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Shakira lanza la versión en español de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026

Shakira sigue ampliando el alcance de la canción oficial del Mundial, y lanzó este viernes la versión en español de "Dai Dai", que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 14:19
Shakira lanza la versión en español de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026

A tres semanas de finalizado el Mundial de Fútbol, la cantante finalmente lanza la versión en español de la canción.

 Foto: Captura de pantalla

Miami, Estados Unidos.- Shakira publicó este viernes la versión en español de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial de Fútbol de 2026 que interpretó junto al nigeriano Burna Boy, anuncio que hizo en su cuenta de Instagram.

Shakira comparte en Miami con los Ghetto Kids tras la final del Mundial

"Dai Dai" se estrenó en mayo, semanas antes del comienzo del torneo, y está grabada en cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y japonés. El título es una expresión coloquial italiana de ánimo, equivalente a "vamos, vamos".

Shakira y Burna Boy cantaron el tema en la ceremonia inaugural del campeonato, el 11 de junio en Ciudad de México, y repitieron en el medio tiempo de la final, disputada en Estados Unidos, con los niños del grupo ugandés de danza Ghetto Kids.

Los derechos de autor de la canción se destinan al Fondo Global Citizen de Educación de la FIFA, que busca recaudar cien millones de dólares para dar a niños de todo el mundo acceso a la educación y al fútbol, según el organismo.

Esta es la publicación oficial de la versión en español del tema, ya que dos días antes de la final del Mundial de Fútbol, había compartido en redes sociales un clip cantante el tema en su idioma materno, pero fue una publicación más bien informal.

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Redacción web
Agencia EFE

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