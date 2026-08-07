Shakira lanza la versión en español de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026

Miami, Estados Unidos.- Shakira publicó este viernes la versión en español de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial de Fútbol de 2026 que interpretó junto al nigeriano Burna Boy, anuncio que hizo en su cuenta de Instagram.

"Dai Dai" se estrenó en mayo, semanas antes del comienzo del torneo, y está grabada en cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y japonés. El título es una expresión coloquial italiana de ánimo, equivalente a "vamos, vamos". Shakira y Burna Boy cantaron el tema en la ceremonia inaugural del campeonato, el 11 de junio en Ciudad de México, y repitieron en el medio tiempo de la final, disputada en Estados Unidos, con los niños del grupo ugandés de danza Ghetto Kids.