  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Shakira comparte en Miami con los Ghetto Kids tras la final del Mundial

La cantante colombiana convivió varios días con los Ghetto Kids en Miami y les dedicó un emotivo mensaje tras su participación en la final del Mundial

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 15:27
Shakira comparte en Miami con los Ghetto Kids tras la final del Mundial

"Estos últimos días han estado llenos de un amor inexplicable", escribió la artista colombiana junto con varias imágenes de la convivencia con los niños del grupo ugandés Ghetto Kids.

 Foto: Instagram Shakira

Miami, Estados Unidos.- Shakira pasó unos días de descanso en su casa de Miami con los niños del grupo ugandés Ghetto Kids, que bailaron con ella en el medio tiempo de la final del Mundial de fútbol en Estados Unidos, y les dedicó este lunes un mensaje de despedida en las redes sociales.

"Estos últimos días han estado llenos de un amor inexplicable", escribió la artista colombiana junto con varias imágenes de la convivencia, en la que participaron familiares y amigos y en la que llevó a los niños por "primera vez" a la playa.

El "Dai dai" de Shakira y el nuevo disco de Gracie Abrams tientan los tronos de Quevedo

Ghetto Kids es un grupo de danza de Kampala, capital de Uganda, integrado por niños y adolescentes, muchos de ellos huérfanos o provenientes de entornos vulnerables.

Shakira los incorporó a sus videos de 'Dai Dai', la canción oficial del torneo, y compartió escenario con ellos en la final después de que sus coreografías se hicieran virales en redes sociales.

La cantante feliz con los chicos del grupo. Y en la imagen de la derecha, una amorosa escena de su hijo Milan cargando a uno de los niños de Ghetto Kids.

La cantante feliz con los chicos del grupo. Y en la imagen de la derecha, una amorosa escena de su hijo Milan cargando a uno de los niños de Ghetto Kids.

 (Foto: Instagram Shakira)

"Fue muy duro decirles adiós, porque saben dar y recibir amor de una manera que nunca antes había visto", escribió la cantante, que dijo haber visto en esos días "el milagro" que ocurre cuando "bajamos la guardia".

"Aunque sean de otro continente, vivan en una cultura diferente y hablen otro idioma, ahora los quiero como si fueran hijos míos", añadió la artista, que aprovechó para lanzar un mensaje sobre la infancia: "Todos los niños del mundo deberían ser tratados y amados como los propios".

Shakira recreará una "ciudad" inspirada en el realismo mágico para su residencia en Madrid

"Los niños llegan a este mundo a través de sus madres y padres, pero son responsabilidad de todos y nos pertenecen a todos", escribió.

La cantante se despidió nombrando uno a uno a los ocho integrantes del grupo que la acompañaron: Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra. "Gracias por ser exactamente quienes son y por enseñarnos las lecciones más valiosas sobre la vida y nuestro propósito en ella", les dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción/EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias