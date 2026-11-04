The Batman 2: el reto interpretativo de Scarlett Johansson

Los Ángeles, Estados Unidos.- Aunque las películas de superhéroes no son un asunto desconocido para Scarlett Johansson, resulta que su papel en The Batman 2 ha significado un reto para ella, tanto que dice que la sacó de su zona de confort. La esperada secuela de la película protagonizada por Robert Pattinson sumó a sus filas a la actriz, que ya tiene una trayectoria en las cintas de Marvel, y aunque aún se desconoce qué papel interpreta en el universo de DC Comics, Johansson ha revelado algunos detalles de su experiencia en este nuevo rol.

En una entrevista con Entertainment Tonight, la intérprete fue consultada sobre cuál de sus próximos proyectos, The Batman 2 o The Exorcist: Martyrs, la había sacado más de su zona de confort. La intérprete no dudó en señalar a la producción de DC como el mayor desafío. "Me provocó mucha angustia existencial, por alguna razón. Fue muy difícil de descifrar. No sé por qué, si fue por el personaje o por el momento de mi vida en el que estoy, pero me costó encontrarle la vuelta. Eso es todo lo que puedo decir. Fue un papel difícil en muchos sentidos", expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque sus declaraciones ofrecen una primera pista sobre la complejidad de su interpretación, Johansson evitó revelar detalles sobre la identidad de su personaje o su participación en la historia.

Especulaciones

Fue en mayo de este año que el director Matt Reeves reveló que la actriz se sumaba al elenco de la película, y desde entonces su personaje ha sido objetivo de teorías entre los fans de DC.