The Batman 2: el reto interpretativo de Scarlett Johansson

Los Ángeles, Estados Unidos.- Aunque las películas de superhéroes no son un asunto desconocido para Scarlett Johansson, resulta que su papel en The Batman 2 ha significado un reto para ella, tanto que dice que la sacó de su zona de confort.
La esperada secuela de la película protagonizada por Robert Pattinson sumó a sus filas a la actriz, que ya tiene una trayectoria en las cintas de Marvel, y aunque aún se desconoce qué papel interpreta en el universo de DC Comics, Johansson ha revelado algunos detalles de su experiencia en este nuevo rol.
En una entrevista con Entertainment Tonight, la intérprete fue consultada sobre cuál de sus próximos proyectos, The Batman 2 o The Exorcist: Martyrs, la había sacado más de su zona de confort.
La intérprete no dudó en señalar a la producción de DC como el mayor desafío.
"Me provocó mucha angustia existencial, por alguna razón. Fue muy difícil de descifrar. No sé por qué, si fue por el personaje o por el momento de mi vida en el que estoy, pero me costó encontrarle la vuelta. Eso es todo lo que puedo decir. Fue un papel difícil en muchos sentidos", expresó.
Aunque sus declaraciones ofrecen una primera pista sobre la complejidad de su interpretación, Johansson evitó revelar detalles sobre la identidad de su personaje o su participación en la historia.
Especulaciones
Fue en mayo de este año que el director Matt Reeves reveló que la actriz se sumaba al elenco de la película, y desde entonces su personaje ha sido objetivo de teorías entre los fans de DC.
Algunas de ellas es que podría interpretar a Hiedra Venenosa (Poison Ivy), a Gilda Dent, esposa del fiscal Harvey Dent, o a Andrea Beaumont (El Fantasma), pero hasta el momento estos solo son rumores, la confirmación oficial aún está pendiente.
La actriz compartirá pantalla con Robert Pattinson, quien retomará el papel de Bruce Wayne y su alter ego, Batman. También se incorporan al elenco Sebastian Stan y Brian Tyree Henry, junto a intérpretes de la primera entrega como Colin Farrell, Jeffrey Wright y Andy Serkis.
The Batman 2 sería dirigida por Matt Reeves, quien también estuvo a cargo de la primera película de 2022, no obstante, problemas personales han separado al director del proyecto, y ha tomado el mando su colega Steven Soderbergh, aunque con la colaboración de Reeves.
La nueva producción tiene previsto su estreno en salas de cine el 18 de febrero de 2028, después de varios cambios en su calendario de lanzamiento.