Samuel L. Jackson califica a Argentina como uno de los países "más racistas del mundo"

Nueva York, Estados Unidos.- Samuel L. Jackson difundió un mensaje en sus historias de Instagram en el que calificó a Argentina como uno de los países con mayor historial de racismo , horas después de que la selección albiceleste cayera 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 .

La imagen mostraba a Stephen, el personaje que Jackson interpretó en Django Unchained, montado digitalmente con la camiseta de la selección argentina.

El texto que acompañaba la foto decía "Querida gente negra... por favor no aplaudan ni le vayan a Argentina para ganar la Copa del Mundo de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no es que el más racista".

La publicación agregaba una advertencia dirigida a quienes simpatizaran con el combinado sudamericano.

"Si eres una persona negra que le va a Argentina, así es como te ves ante mí. Te escuchamos alto y claro", señalaba el mensaje, en clara referencia al papel de Stephen en la película de Quentin Tarantino, un hombre negro que trabajaba para mantener en el poder a su amo blanco y que con el tiempo se transformó en un arquetipo popular para describir a personas acusadas de traicionar a su propia comunidad por congraciarse con el poder dominante.

El repudio hacia el conjunto argentino no surgió de manera aislada. Durante el propio torneo, distintos episodios pusieron el racismo en el fútbol argentino bajo escrutinio internacional.

La FIFA abrió una investigación después de que un aficionado argentino fuera grabado haciendo gestos que imitaban a un simio hacia el creador de contenido IShowSpeed durante el cruce entre Argentina y Cabo Verde.

Aficionados de Egipto y Cabo Verde también denunciaron haber sido agredidos física y verbalmente por seguidores argentinos en distintos partidos de la fase eliminatoria, según reportó Al Jazeera.

The Guardian documentó además que en los enfrentamientos entre Argentina y Brasil suele aparecer al menos un video de un hincha argentino haciendo gestos de simio hacia jugadores o aficionados brasileños, una práctica que el diario británico ubicó con antecedentes desde 1920, cuando un periódico argentino publicó una caricatura que representaba a futbolistas brasileños como monos.