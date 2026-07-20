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España campeón del Mundial 2026: las coincidencias con 2010

Los niños que soñaron con la España campeona de 2010 hicieron historia en 2026. ¿Casualidad o destino?

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 08:07
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