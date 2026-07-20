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Plaza España se llena de aficionados para celebrar la Copa del Mundo
Plaza España se convirtió en el epicentro de la fiesta tras la coronación de España como campeona del Mundial 2026. Miles de aficionados salieron a festejar un título histórico.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 08:07
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