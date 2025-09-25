El salsero Jerry Rivera presenta nuevo disco tras 15 años de silencio musical

"Este álbum representa una gratitud profunda hacia mis fans y una conexión con mis orígenes", apuntó en un comunicado el llamado "Bebé de la salsa" sobre este esperado lanzamiento que llega después de 15 años sin presentar nueva música.

San Juan, Puerto Rico.- El salsero puertorriqueño Jerry Rivera , considerado una leyenda de la salsa romántica, inició este jueves una nueva etapa en su carrera musical con la presentación del disco "Llegué yo" , que cuenta con la colaboración del rapero Wiso G.

La producción combina ritmos clásicos de la salsa con la innovación de nuevas melodías como la fusión de este género musical con rap.

"Quería ofrecer un trabajo lleno de sentimiento antes de dar paso a un enfoque más audaz que transformará mi carrera", añadió el puertorriqueño que marcó la salsa romántica en la década de 1990 con clásicos como "Cara de niño", "Qué hay de malo" y "Esa niña".

El disco estará disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales.

Rivera, nacido en el barrio de Santurce, en San Juan, en 1973, fue nominado a los Premios Billboard de la Música Latina en la categoría de Tropical Artist of the Year.