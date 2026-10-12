Rocki, hija de Rihanna, protagoniza su primera campaña con Savage X Fenty

Los Ángeles, Estados Unidos.- Rihanna incorporado a su hija Rocki Irish Mayers, de un año, a la nueva campaña navideña de Savage X Fenty. La cantante y fundadora de la firma, de 38 años, aparece junto a la menor y a sus hijos Riot, de 3 años, y RZA, de 4, en una sesión fotográfica ambientada en un entorno nevado. La artista difundió las imágenes en Instagram con el mensaje “Solo estoy aquí para dar comienzo a la temporada acogedora”, al que añadió “pandilla se vende por separado”. Los tres niños visten monos rojos con estampado de copos de nieve blancos. Los más pequeños llevan el Forever Savage Hooded Baby Onesie, mientras que Rihanna luce el modelo equivalente para adultos, el Forever Savage Hooded Onesie. Rocki completa el atuendo con un pequeño lazo.

La cantante compartió además un vídeo en el que los hermanos juegan con nieve artificial de algodón, adornos brillantes y un oso polar de peluche, acompañado de la frase “Despertando con los sueños más dulces”. El padre de los niños, A$AP Rocky, de 38 años, comentó la publicación con el texto “PANDILLA” entre dos corazones rojos. Melissa Forde, amiga de la cantante, escribió “Los bebés de las tías se robaron todo el protagonismo” y añadió que Rihanna también estaba bien en las fotografías. La imagen familiar navideña se ha convertido en una costumbre para la marca. En 2024, Rihanna posó con RZA y Riot con monos de color azul real y bromeó con que ya formaban parte de “una de esas familias que combinan su ropa en Navidad”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse



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