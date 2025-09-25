Así luce Rocki Irish Mayers, la nueva bebé de Rihanna

Los Ángeles, Estados Unidos.- Rihanna dio a luz el 13 de septiembre a su primera hija, tercer retoño junto a su pareja, el también cantante ASAP Rocky, según anunció la artista barbadense en sus redes sociales.

Con una imagen en la que se la ve con su hija en brazos, la cantante anunció su nacimiento con solo la fecha del nacimiento y el nombre de la pequeña, Rocki Irish Mayers.

En una segunda foto muestra unos pequeños guantes de boxeo rosas, adornados con unos largos lazos.