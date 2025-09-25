  1. Inicio
Así luce Rocki Irish Mayers, la nueva bebé de Rihanna

Rocki Irish Mayers es el tercer hijo de la pareja, pero la primera niña. La cantante barbadense compartió la primera foto con la bebé en brazos

  • 25 de septiembre de 2025 a las 08:59
Es el tercer hijo de la pareja, que ya tenía dos chicos, RZA, de 3 años, y Riot, de 2.

 Foto: Instagram/rihannaofficiall.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Rihanna dio a luz el 13 de septiembre a su primera hija, tercer retoño junto a su pareja, el también cantante ASAP Rocky, según anunció la artista barbadense en sus redes sociales.

Con una imagen en la que se la ve con su hija en brazos, la cantante anunció su nacimiento con solo la fecha del nacimiento y el nombre de la pequeña, Rocki Irish Mayers.

En una segunda foto muestra unos pequeños guantes de boxeo rosas, adornados con unos largos lazos.

Es el tercer hijo de la pareja, que ya tenía dos chicos, RZA, de 3 años, y Riot, de 2.

Rihanna dio a conocer su embarazado el pasado mes de mayo al llegar a la Met Gala vestida con un ajustado corsé que dejaba patente su estado.

<i>Rihanna presentó en redes sociales a su hija Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre.</i>​​​​​​

Rihanna presentó en redes sociales a su hija Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre.​​​​​​

 (Foto: Instagram/rihannaofficiall.)

Seguía así la tradición de anunciar sus embarazos de forma sorpresiva. En 2022 lo hizo con una sesión de fotos en Nueva York que compartió en sus redes.

Y en 2023 durante su espectáculo de medio tiempo de la final de la Super Bowl.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

