Rihanna revela que tiene al menos 170 canciones inéditas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cualquier persona puede tener prisa, menos Rihanna. Al menos cuando de su regreso a la música se trata. Desde 2016 que publicó "Anti", la barbadense no ha hecho más que emocionar a sus fans para luego devolverlos a su lista de espera.

Lo último que ha soltado escuetamente la cantante es que en su archivo personal conserva al menos 170 canciones inéditas, esto lo dijo durante una transmisión en vivo de TikTok para promocionar una nueva línea de bases de maquillaje de Fenty Beauty. La confesión llamó la atención de sus seguidores, que llevan años esperando su noveno álbum, del que se ha popularizado el título de "R9". Durante la transmisión, como si de una anécdota se tratara, le preguntaron cuántas canciones tenía guardadas, y ella respondió: “Si hay 10 productos en un ‘vault’, entonces tengo por lo menos 17 ‘vaults’”. La cantante utilizó el término en inglés vault, que significa bóveda y que, en este contexto, alude a su archivo personal. La referencia a 17 bóvedas con 10 elementos cada una dio como resultado la cifra de al menos 170 temas que todavía no han visto la luz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El regreso más esperado