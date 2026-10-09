Rihanna revela que tiene al menos 170 canciones inéditas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cualquier persona puede tener prisa, menos Rihanna. Al menos cuando de su regreso a la música se trata.
Desde 2016 que publicó "Anti", la barbadense no ha hecho más que emocionar a sus fans para luego devolverlos a su lista de espera.
Lo último que ha soltado escuetamente la cantante es que en su archivo personal conserva al menos 170 canciones inéditas, esto lo dijo durante una transmisión en vivo de TikTok para promocionar una nueva línea de bases de maquillaje de Fenty Beauty. La confesión llamó la atención de sus seguidores, que llevan años esperando su noveno álbum, del que se ha popularizado el título de "R9".
Durante la transmisión, como si de una anécdota se tratara, le preguntaron cuántas canciones tenía guardadas, y ella respondió: “Si hay 10 productos en un ‘vault’, entonces tengo por lo menos 17 ‘vaults’”.
La cantante utilizó el término en inglés vault, que significa bóveda y que, en este contexto, alude a su archivo personal. La referencia a 17 bóvedas con 10 elementos cada una dio como resultado la cifra de al menos 170 temas que todavía no han visto la luz.
El regreso más esperado
La expectativa por su regreso musical se mantiene desde el lanzamiento de "Anti", en 2016, álbum que incluyó canciones como Work y Needed Me.
Desde entonces, Rihanna ha publicado algunos sencillos, entre ellos Believe It, junto a PARTYNEXTDOOR, en 2020, y Friend of Mine, para la banda sonora de "Los Pitufos", en 2025. Sin embargo, hasta ahora no ha anunciado una fecha para su próximo disco de larga duración, y en esa espera ya se cumplió una década, a pesar de esto, su nombre no pierde popularidad ni vigencia.
La cantante ha dicho antes que no tiene prisa, que quiere sentirse cómoda con la música que haga y que incluso no tiene un género definido para su nueva apuesta. Rihanna quiere publicar algo que sea relevante, y no una repetición de lo que ha hecho antes.
No obstante, dentro de todo ese silencio musical, su pareja A$AP Rocky avivó el fuego con unas declaraciones reveladoras: la cantante ha regresado al estudio.
El artista comentó que Rihanna estaba trabajando en nueva música, lo que alimentó las especulaciones sobre "R9", pero más allá de eso, el hermetismo de Rihanna se mantiene.