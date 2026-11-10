Robbie Williams rompe el silencio sobre el supuesto plagio de Olivia Rodrigo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Robbie Williams no tiene intención de reclamarle nada a Olivia Rodrigo. El cantante británico, de 52 años, respondió el 9 de noviembre en un extenso mensaje de Instagram a quienes aseguran que Take Me Home (4 Christmas), el primer sencillo navideño de la estadounidense, suena a Candy, su éxito de 2012. Rodrigo, de 23 años, estrenó el tema la noche del 5 de noviembre, hora del este de Estados Unidos, y lo escribió junto a sus colaboradores habituales Dan Nigro, quien también lo produjo, y Amy Allen. La cantante no se ha pronunciado hasta ahora sobre la controversia. Williams, en cambio, había publicado antes un saludo navideño de una sola línea dirigido a ella, un gesto que despertó especulaciones sobre sus verdaderas intenciones.

El texto largo llegó después y empezó con un reproche general. "Hay algo en la industria musical que me ha estado molestando desde hace tiempo", escribió.

Instagram

Se refería a quienes arremeten contra otros artistas por detectar similitudes entre dos canciones. Reconoció que algunas quejas están "absolutamente justificadas", pero calificó de "completas tonterías" a la mayoría. A su juicio, las notas y los acordes disponibles son limitados y los compositores terminan cruzándose tarde o temprano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre Rodrigo, el tono fue otro. "Amo a Olivia Rodrigo", afirmó. La quiere desde Brutal y dijo que "desearía haberlo hecho yo". Luego pasó al humor. "No puedo creer cuánto dice groserías en el escenario. Y eso lo digo yo", escribió. "Soy de los que sueltan muchas, pero ella me hace parecer una maestra de escuela victoriana". Al llegar al fondo del asunto, Williams habló de eco y no de copia. "Me suena como si ella hubiera tropezado accidentalmente con un eco musical mío en una de sus nuevas canciones", planteó. "¿Y sabes qué? No podría importarme menos". Dijo no saber si existe técnicamente un problema de publicación, uno de derechos de autor o "ningún problema en absoluto", y añadió que tampoco quiere averiguarlo. "No voy a ir tras ella", sentenció. Según explicó, en algún momento tiene que imponerse la cordura. Más adelante endureció el tono. "Parte de este asunto se ha vuelto una persecución de ambulancias. Y me parece repugnante", escribió. La expresión, tomada del inglés ambulance chasing, alude a quien busca beneficio económico en los reclamos y las desgracias ajenas.