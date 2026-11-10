Robbie Williams rompe el silencio sobre el supuesto plagio de Olivia Rodrigo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Robbie Williams no tiene intención de reclamarle nada a Olivia Rodrigo. El cantante británico, de 52 años, respondió el 9 de noviembre en un extenso mensaje de Instagram a quienes aseguran que Take Me Home (4 Christmas), el primer sencillo navideño de la estadounidense, suena a Candy, su éxito de 2012.
Rodrigo, de 23 años, estrenó el tema la noche del 5 de noviembre, hora del este de Estados Unidos, y lo escribió junto a sus colaboradores habituales Dan Nigro, quien también lo produjo, y Amy Allen.
La cantante no se ha pronunciado hasta ahora sobre la controversia. Williams, en cambio, había publicado antes un saludo navideño de una sola línea dirigido a ella, un gesto que despertó especulaciones sobre sus verdaderas intenciones.
El texto largo llegó después y empezó con un reproche general. "Hay algo en la industria musical que me ha estado molestando desde hace tiempo", escribió.
Se refería a quienes arremeten contra otros artistas por detectar similitudes entre dos canciones. Reconoció que algunas quejas están "absolutamente justificadas", pero calificó de "completas tonterías" a la mayoría. A su juicio, las notas y los acordes disponibles son limitados y los compositores terminan cruzándose tarde o temprano.
Sobre Rodrigo, el tono fue otro. "Amo a Olivia Rodrigo", afirmó. La quiere desde Brutal y dijo que "desearía haberlo hecho yo". Luego pasó al humor.
"No puedo creer cuánto dice groserías en el escenario. Y eso lo digo yo", escribió. "Soy de los que sueltan muchas, pero ella me hace parecer una maestra de escuela victoriana".
Al llegar al fondo del asunto, Williams habló de eco y no de copia. "Me suena como si ella hubiera tropezado accidentalmente con un eco musical mío en una de sus nuevas canciones", planteó. "¿Y sabes qué? No podría importarme menos".
Dijo no saber si existe técnicamente un problema de publicación, uno de derechos de autor o "ningún problema en absoluto", y añadió que tampoco quiere averiguarlo.
"No voy a ir tras ella", sentenció. Según explicó, en algún momento tiene que imponerse la cordura.
Más adelante endureció el tono. "Parte de este asunto se ha vuelto una persecución de ambulancias. Y me parece repugnante", escribió.
La expresión, tomada del inglés ambulance chasing, alude a quien busca beneficio económico en los reclamos y las desgracias ajenas.
El cantante dejó claro que no relativiza la propiedad intelectual. Sostuvo que los artistas merecen protección, pero separó esa idea de "tratar cada secuencia de notas vagamente familiar como un billete de lotería ganador".
"Todos nos apoyamos en los hombros de quienes vinieron antes que nosotros", escribió. "A veces de forma consciente. A veces sin siquiera saberlo".
Y remató que así funciona la música. Advirtió, además, que castigar a quien llega por accidente a un lugar donde ya estuvo otro terminaría por ahogar la creatividad.
Cerró con una despedida en clave de broma. "Olivia, si estás leyendo esto, creo que eres brillante. Pero por favor deja de decir tantas groserías. Me hace sentir que tengo que seguirte el ritmo", escribió, y firmó con "mucho cariño y feliz Navidad".
La canción de Rodrigo ya cargaba con otra comparación. Algunos oyentes la habían vinculado con Christmas Wrapping, el clásico de The Waitresses de 1981, y el propio autor de esa pieza, Chris Butler, salió al paso. Contó en Facebook que unos dos meses antes recibió un correo tan efusivo, firmado por alguien que decía ser Olivia Rodrigo, que dio por hecho que era falso.
El mensaje decía que ella había escrito una canción navideña y lo invitaba a escucharla. En los comentarios de YouTube agradeció las comparaciones y escribió que la vibra está ahí, "pero no hay plagio". Butler no figura entre los autores del tema porque este no toma muestras ni interpola Christmas Wrapping, según informó Vice.
La polémica se inscribe en un clima propicio a las acusaciones. Las disputas por supuestos plagios en el pop se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años, y Rodrigo ya había enfrentado señalamientos públicos por copiar obras de arte y música.
Mientras tanto, el sencillo avanza. Escala posiciones en las listas y muchos lo señalan como posible número uno navideño de este año. En el Reino Unido, podría convertirse en su quinto número uno y en su primer tema en liderar la lista de Navidad.
Williams conoce ese terreno. En 2001 se quedó con el número uno navideño británico gracias al dueto Somethin' Stupid, junto a la actriz Nicole Kidman.