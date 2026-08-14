Robbie Williams revela a los 52 años que tiene un diagnóstico de autismo

Reino Unido.- El cantante británico Robbie Williams reveló que a sus 52 años fue diagnosticado con autismo. El anuncio lo hizo durante una conferencia en Londres por el lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa Hopeium, en Flannels. Durante la sesión de preguntas y respuestas, el cantante explicó que esta condición le ha permitido comprender mejor algunos aspectos de su forma de pensar y de comportarse.

“Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, algo que en realidad me encanta porque explica muchísimo”, dijo el artista durante el evento. Williams indicó que “ahora es mi tarjeta para salir de la cárcel y, para todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista’”.

Cómo convive con TDAH y Autismo

Además, explicó como convive con él en la vida diaria. En una publicación que recoge el sitio Infobae, el artista indicó: “Con el TDAH puedes concentrarte completa y absolutamente en algo al 1000 %, pero con absolutamente todo lo demás, simplemente no puedes hacerlo. Pregúntenles a mis hijos”, señaló. Este no es el único diagnóstico sobre el que Williams ha hablado públicamente durante los últimos años. Además del TDAH, el cantante ha explicado que vive con pensamientos intrusivos que relacionó con el síndrome de Tourette.

Durante su participación en el podcast I’m ADHD! No You’re Not, en 2025, describió esta experiencia como un “Tourette interior”. La concentración del artista está dirigida a la creatividad. Afirma estar “completamente y absolutamente obsesionado con crear imágenes y hacer cosas divertidas”. Esta intensidad de pensamientos, Williams las explicó poniendo como ejemplo una situación que experimentó durante un vuelo. “Recientemente estaba sentado en un avión y pensé: ‘¿Y si puedo tener telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dicen al avión que se estrelle?’”, contó.