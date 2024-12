El verdadero Robbie Williams en la biopic Better Man

7

Así llega a preguntarse: “¿Quién es Robbie Williams fuera del escenario?”. Un nombre que, por cierto, ni siquiera escogió él, sino el exrepresentante de su banda, Take That, Nigel Martin-Smith, según se cuenta en el metraje. “Durante muchos, muchos años, odié el nombre de Robbie. Hoy no me importa. Soy Robbie: encantado de conocerte”, asegura.

8

“Lamentablemente (lo que digan los demás) sigue siendo muy importante y eso no me gusta, como no me gusta lo mucho que estoy involucrado en el éxito de este personaje llamado Robbie Williams. No me hace sentir cómodo saber lo dependiente que es, como si el mundo entero fuera mi guardián, pero al menos ahora lo reconozco”, afirma como parte de ese proceso de autoconocimiento que emprendió cuando hace años al fin entró en rehabilitación.

9

No fue él quien decidió que la película se llamara como uno de los temas de su repertorio, Better Man, una canción que cuando la publicó como parte de su disco Sing When You’Re Winning (2000) pensó que era “un poco aburrida”.

10

“Pero ahora la entiendo porque funciona en muchos niveles diferentes. Me di cuenta de esto el otro día cuando vi el cartel con el mono y debajo aparece un hombre mejor”, reflexiona, a lo que solo cabe preguntarle si ahora, en un momento vital completamente diferente, se siente así: “Soy mejor de lo que era, pero siempre hay trabajo por hacer”, remacha.