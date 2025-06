Amable de Jesús Hernández: “La visa estadounidense no es el paso a la vida eterna"

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), Amable de Jesús Hernández, se pronunció sobre las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos a funcionarios centroamericanos por apoyar brigadas médicas cubanas.

El funcionario quien podría figurar entre los funcionarios sancionados por EE UU porque negoció la venida de los médicos cubanos a Honduras, cuestionó el impacto de las medidas y restó importancia a la posible revocación de visas.

“Esa es una relación entre Estados que se rige por el derecho internacional. No es una relación laboral ni una contratación personal. Es cooperación bilateral”, apuntó.

Hernández calificó como “rancia y carroñera” a la oposición hondureña que, según él, ha impulsado desde hace años campañas ante sectores de poder en Estados Unidos para desincentivar la cooperación médica con Cuba.

“Son los mismos que fueron a pedirle a la mafia cubano-americana que le pusieran impuestos a las remesas. Eso va en contra del pueblo hondureño”, afirmó.

Recordó que desde 1998, Honduras mantiene relación médica con Cuba, con presencia de brigadas cubanas que hoy suman cerca de 98 especialistas en el país.

“Con el programa Operación Milagro, se atienden gratuitamente a más de 200 pacientes a la semana en los centros oftalmológicos de Colinas, Siguatepeque y Tegucigalpa. Se están por abrir dos más en Catacamas y San Pedro Sula”, detalló.

Aseguró que, “la visa estadounidense no es el paso a la vida eterna. Si me la quitan, no pasa nada. Lo importante es que la gente esté siendo atendida”, dijo con seguridad.

Apuntó que gobiernos de diferentes partidos políticos han mantenido la cooperación médica con Cuba, desde Carlos Roberto Flores hasta Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, incluyendo incluso el régimen de facto.

“Aquí lo que hay es una campaña del Colegio Médico, un poder fáctico que ha bloqueado el acceso al trabajo de más de 11 mil médicos hondureños con su estructura de plazas dobles y triples”, dijo.

Este miércoles, el gobierno de Honduras confirmó que varios funcionarios públicos podrían estar entre los sancionados por Estados Unidos debido a su apoyo a las brigadas médicas cubanas que operan en el país.

La medida, que contempla la revocación de visas, fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, alegando que estas misiones constituyen una forma de "esclavitud moderna" por parte del régimen cubano, ya que son catalogadas como explotación laboral.