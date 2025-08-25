Robbie Williams acusado de lucrarse con “Angels”: compositor irlandés busca compensación millonaria

Londres, Inglaterra.- El artista irlandés que compuso supuestamente con Robbie Williams la canción 'Angels' demandará ante la Justicia al cantante británico para tratar de obtener una compensación económica "justa", según informa el diario 'Irish Independent'. En una entrevista con este medio, Ray Hefferman explicó que asesores legales sostienen que puede recurrir a una directiva de la Unión Europea (UE) que contiene una "cláusula superventas" para proteger los derechos de autor. Hefferman recordó que Williams compró 'Angels' antes de salir al mercado el 1 de diciembre de 1997 como sencillo de su primer álbum en solitario (Life thru a Lens), en una operación por la que recibió 7.500 libras (unos 8.600 euros al cambio de hoy).

El dublinés indicó que sus abogados reclamarán en los tribunales del Reino Unido y Alemania una compensación por derechos de autor de entorno al 33 % de las futuras ganancias del exitoso tema, que acumula más 650 millones de reproducciones en Spotify. La citada legislación comunitaria, señaló, está diseñada para que los creadores puedan aspirar a una retribución retroactiva por aquellas obras que se conviertan en 'superventas'. Hefferman reconoció que afronta una batalla legal de "David contra Goliat" ante Williams, cuya fortuna está estimada en unos 300 millones de euros. El artista irlandés se remontó a las Navidades de 1996, cuando tenía 23 años, para describir cómo conoció en un pub de Dublín al cantante inglés, quien acabada de abandonar el grupo Take That.



Según Hefferman, ambos regresaron esa noche a su casa en la capital e interpretó para Williams 'Angels in Paris', una canción que compuso pocos meses antes, después de que su pareja sufriese un aborto involuntario. Tras este encuentro, de acuerdo con esta versión, alquilaron una sesión en un estudio de Dublín para grabar una maqueta que Williams llevó al compositor Guy Chambers -coautor de la mayoría de sus éxitos- para transformarla en la archiconocida 'Angels'. "Antes de grabar con Robbie, solo había estado en un estudio una vez. Así que cuando la conversación giró en torno a vender la canción, me emocioné mucho. Eso es lo que se supone que debes hacer, vender tus canciones a estrellas del pop", declaró Hefferman al 'Irish Independent'.