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Anitta, Olivia Rodrigo, Thalía y más artistas a punto de estrenar discos musicales

Anitta, Olivia Rodrigo, Thalía, Danna y más estrellas de la música en español y en inglés están a la espera del debut de sus próximos discos de estudio y repertorios en EP

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 14:33
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Tras un primer trimestre de 2026 que ya dejó el esperado regreso de BTS (Arirang), lo nuevo de Harry Styles (Kiss All The Time. Disco, Occasionally) y las secuelas de la obra maestra de Rosalía (“Lux”), los meses venideros tienen la cuota alta en cuanto a música.

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La brasileña Anitta está por estrenar este 16 de abril Equilibrivm, un álbum que combina pop y ritmos urbanos, mostrando su búsqueda constante de equilibrio entre lo local y lo global. Tendrá interpretaciones en portugués, español e inglés.

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Como plato fuerte, el material incluye una colaboración oficial con Shakira, estrenada hace menos de 24 horas.

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Solo un día después la mexicana Thalía invitará a sus fans a bailar con su nuevo disco “Todo suena mejor en cumbia”, dedicado por completo al género, combinando clásicos reinventados y nuevas composiciones llenas de ritmo.

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Olivia Rodrigo recién anunció que You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love, su tercer álbum de estudio y el que promete ser brutalmente emocional y honesto, estará disponible el 12 de junio.

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También se espera el lanzamiento de lo nuevo de The Strokes (Reality Awaits), Aleks Syntek (Zen) y el material especial de Lady Gaga que acompañará el estreno de “El diablo viste a la moda 2”.

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Lucid Dreams. El 14 de abril llegará el EP de Danna, que promete un viaje a paisajes sonoros oníricos y electrónicos, explorando fantasías a través de su pop moderno.

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Desert Rose Reimagined. El artista británico Sting estrenó en los últimos días el EP en el que incluye tres remixes nuevos y mezclas extendidas de su icónico tema Desert Rose, del álbum Brand New Day (1999).

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Easter Lily. El legendario grupo irlandés U2 sorprendió esta semana con su segundo EP del 2026, con seis canciones ya disponibles, y matices introspectivos y espirituales.

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Fonseca fue el encargado de inaugurar este segundo trimestre musical. El cantautor colombiano estrenó el 8 de abril su disco “Antes que el tiempo se vaya”, un trabajo cargado de ritmos latinos y baladas románticas que consolidan su estilo cálido y melódico.

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