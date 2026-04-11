Anitta, Olivia Rodrigo, Thalía y más artistas a punto de estrenar discos musicales

Tras un primer trimestre de 2026 que ya dejó el esperado regreso de BTS (Arirang), lo nuevo de Harry Styles (Kiss All The Time. Disco, Occasionally) y las secuelas de la obra maestra de Rosalía (“Lux”), los meses venideros tienen la cuota alta en cuanto a música.
La brasileña Anitta está por estrenar este 16 de abril Equilibrivm, un álbum que combina pop y ritmos urbanos, mostrando su búsqueda constante de equilibrio entre lo local y lo global. Tendrá interpretaciones en portugués, español e inglés.
Como plato fuerte, el material incluye una colaboración oficial con Shakira, estrenada hace menos de 24 horas.
Solo un día después la mexicana Thalía invitará a sus fans a bailar con su nuevo disco “Todo suena mejor en cumbia”, dedicado por completo al género, combinando clásicos reinventados y nuevas composiciones llenas de ritmo.
Olivia Rodrigo recién anunció que You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love, su tercer álbum de estudio y el que promete ser brutalmente emocional y honesto, estará disponible el 12 de junio.
También se espera el lanzamiento de lo nuevo de The Strokes (Reality Awaits), Aleks Syntek (Zen) y el material especial de Lady Gaga que acompañará el estreno de “El diablo viste a la moda 2”.
Lucid Dreams. El 14 de abril llegará el EP de Danna, que promete un viaje a paisajes sonoros oníricos y electrónicos, explorando fantasías a través de su pop moderno.
Desert Rose Reimagined. El artista británico Sting estrenó en los últimos días el EP en el que incluye tres remixes nuevos y mezclas extendidas de su icónico tema Desert Rose, del álbum Brand New Day (1999).
Easter Lily. El legendario grupo irlandés U2 sorprendió esta semana con su segundo EP del 2026, con seis canciones ya disponibles, y matices introspectivos y espirituales.
Fonseca fue el encargado de inaugurar este segundo trimestre musical. El cantautor colombiano estrenó el 8 de abril su disco “Antes que el tiempo se vaya”, un trabajo cargado de ritmos latinos y baladas románticas que consolidan su estilo cálido y melódico.