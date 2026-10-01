Detienen a rapero Rick Ross por presunta agresión a su pareja en EE UU

Miami, Estados Unidos.- El rapero estadounidense Rick Ross fue detenido este jueves en Miami Beach, Florida, acusado de presuntamente agredir a su pareja a finales de agosto. Horas después quedó en libertad tras pagar una fianza de 5,000 dólares, según fuentes judiciales consultadas por EFE.
Ross, de 50 años y cuyo nombre legal es William Leonard Roberts, enfrenta un cargo grave de agresión con estrangulamiento y otro menor de agresión. Según la legislación de Florida citada en el informe, estos delitos contemplan penas de hasta cinco y un año de prisión, respectivamente.
“Soy totalmente inocente de estas acusaciones inventadas”, dijo Ross a los periodistas a la salida de la cárcel, después de pagar la fianza.
La mujer, quien era su pareja desde hacía aproximadamente un año y convivía con el rapero, denunció el martes ante la Policía los hechos que, según su declaración, ocurrieron la mañana del 28 de agosto.
De acuerdo con el informe de arresto, la mujer declaró que Ross la abofeteó, la golpeó varias veces en el pecho y le impidió respirar al agarrarla y apretarle el cuello de la sudadera. También afirmó que el rapero le provocó una herida en el labio al golpearla.
La mujer entregó a los detectives una declaración jurada y fotografías de sus lesiones, fechadas en momentos que coinciden con los hechos denunciados. Las cámaras de seguridad también registraron, según el informe, cómo se rechazó en la puerta a la persona que acudió a recogerla.
Por recomendación de su abogado, Ross no declaró ante la Policía. Su defensa presentó este jueves ante el tribunal una declaración de no culpabilidad y solicitó un juicio con jurado.
Sus abogados, Steve Sadow y Bradley Horenstein, aseguraron en un comunicado enviado a medios estadounidenses que el rapero es inocente y que está siendo acusado injustamente. Además, pidieron al público que no lo juzgue de antemano.
Durante la audiencia de fianza, el tribunal impuso a Ross una orden de alejamiento de la mujer como condición para mantener su libertad. La lectura formal de cargos quedó fijada para el 22 de octubre.
Casi una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos sufrió violencia física por parte de una pareja en algún momento de su vida, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).
EFE