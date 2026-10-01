Detienen a rapero Rick Ross por presunta agresión a su pareja en EE UU

Miami, Estados Unidos.- El rapero estadounidense Rick Ross fue detenido este jueves en Miami Beach, Florida, acusado de presuntamente agredir a su pareja a finales de agosto. Horas después quedó en libertad tras pagar una fianza de 5,000 dólares, según fuentes judiciales consultadas por EFE. Ross, de 50 años y cuyo nombre legal es William Leonard Roberts, enfrenta un cargo grave de agresión con estrangulamiento y otro menor de agresión. Según la legislación de Florida citada en el informe, estos delitos contemplan penas de hasta cinco y un año de prisión, respectivamente. “Soy totalmente inocente de estas acusaciones inventadas”, dijo Ross a los periodistas a la salida de la cárcel, después de pagar la fianza.

La mujer, quien era su pareja desde hacía aproximadamente un año y convivía con el rapero, denunció el martes ante la Policía los hechos que, según su declaración, ocurrieron la mañana del 28 de agosto. De acuerdo con el informe de arresto, la mujer declaró que Ross la abofeteó, la golpeó varias veces en el pecho y le impidió respirar al agarrarla y apretarle el cuello de la sudadera. También afirmó que el rapero le provocó una herida en el labio al golpearla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La mujer entregó a los detectives una declaración jurada y fotografías de sus lesiones, fechadas en momentos que coinciden con los hechos denunciados. Las cámaras de seguridad también registraron, según el informe, cómo se rechazó en la puerta a la persona que acudió a recogerla.