Sean "Diddy" Combs saldrá libre antes de lo esperado: adelantan su puesta en libertad

Nueva York, Estados Unidos.- La fecha de liberación del rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs , quien se encuentra actualmente encarcelado, se ha adelantado nuevamente y se ha fijado para el 23 de febrero de 2028.

Esta es la nueva fecha prevista para que la estrella del hip-hop salga de la prisión federal en Nueva Jersey, tras ser sentenciado a 50 meses de cárcel el pasado año por delitos relacionados con la prostitución, informa The Hollywood Reporter (THE).

La nueva fecha aparece en el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y supone la segunda vez que se modifica la salida de Combs de prisión.

Sus abogados están impugnando el veredicto de culpabilidad que recibió en el juicio con jurado de mediados del año pasado por dos cargos relacionados con la prostitución.

La nueva fecha de liberación, establecida para febrero, supone un adelanto sobre la original, fijada inicialmente para el 4 de junio de 2028.