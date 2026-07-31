¿Calor intenso o lluvias? El pronóstico del tiempo que azotará a Honduras este sábado

Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), informó que "este día estarán predominando condiciones cálidas y secas en la mayor parte del territorio nacional".

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones cálidas y secas predominarán este sábado 1 de agosto en la mayor parte del territorio hondureño, mientras que durante la tarde se esperan lluvias débiles y aisladas en sectores del norte y del oriente del país, de acuerdo con el pronóstico oficial.

El especialista explicó que los cambios en las condiciones del tiempo se presentarán durante la tarde por el ingreso de humedad desde el mar Caribe.

"Por la tarde el viento del noreste va a estar transportando humedad desde el mar Caribe y esto estará produciendo algunas lluvias débiles aisladas en la región norte del país y también áreas de la región oriental", detalló García.

En cuanto al estado del mar, el pronosticador indicó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Las temperaturas más altas del país se registrarán en Choluteca, con una máxima de 41 grados Celsius, seguida de Valle con 39 grados Celsius. En Cortés y Yoro se esperan máximas de 35 grados Celsius, mientras que Atlántida, Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara alcanzarán 34 grados Celsius.

Por su parte, Comayagua, La Paz y Olancho tendrán temperaturas máximas de 33 grados Celsius. Colón y Lempira llegarán a 32 grados Celsius, mientras que El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios e Islas de la Bahía registrarán 31 grados Celsius.

El ambiente más fresco del país se pronostica para Intibucá, donde la temperatura máxima será de 25 grados Celsius y la mínima de 16 grados Celsius, la más baja prevista para la jornada.

Las temperaturas pronosticadas por departamento son las siguientes:

Atlántida, máxima de 34 grados Celsius y mínima de 24 grados Celsius; Choluteca, 41 grados Celsius y 27 grados Celsius; Colón, 32 grados Celsius y 25 grados Celsius; Comayagua, 33 grados Celsius y 22 grados Celsius; Copán, 34 grados Celsius y 21 grados Celsius; Cortés, 35 grados Celsius y 26 grados Celsius; El Paraíso, 31 grados Celsius y 19 grados Celsius; Francisco Morazán, 31 grados Celsius y 19 grados Celsius; Gracias a Dios, 31 grados Celsius y 26 grados Celsius; Intibucá, 25 grados Celsius y 16 grados Celsius; Islas de la Bahía, 31 grados Celsius y 28 grados Celsius; La Paz, 33 grados Celsius y 22 grados Celsius; Lempira, 32 grados Celsius y 21 grados Celsius; Ocotepeque, 34 grados Celsius y 23 grados Celsius; Olancho, 33 grados Celsius y 22 grados Celsius; Santa Bárbara, 34 grados Celsius y 23 grados Celsius; Valle, 39 grados Celsius y 26 grados Celsius; y Yoro, 35 grados Celsius y 20 grados Celsius.

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