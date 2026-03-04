Cuándo sale Diddy de la cárcel: nueva fecha de excarcelación tras reducción de condena

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos actualizó la fecha de excarcelación de Sean "Diddy" Combs al 25 de abril de 2028, adelantando en aproximadamente cinco semanas la fecha original fijada para el 4 de junio de ese mismo año.
El cambio se produce después de que el rapero se incorporara al Programa Residencial de Abuso de Drogas del centro penitenciario federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple su condena.
Combs fue declarado culpable el pasado verano de violaciones a la Ley Mann, relacionadas con el transporte de personas para el ejercicio de la prostitución, aunque el jurado lo absolvió de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado.
El juez le impuso una condena de 50 meses de prisión, muy por encima de los 14 meses que solicitó su defensa y lejos también de los 10 años que pedía la fiscalía tras el veredicto dividido.
Un representante del artista confirmó su participación en el programa de rehabilitación con una declaración en la que aseguró que Combs "es un participante activo" y que "ha tomado su proceso de rehabilitación en serio desde el principio".
La elección del centro penitenciario en Nueva Jersey, situado a unos 65 kilómetros de Filadelfia, fue una petición expresa de su equipo legal precisamente por la disponibilidad de ese programa.
Durante el juicio quedaron documentados el consumo habitual de éxtasis, GHB y otras sustancias durante las denominadas "freak-off parties" que organizaba el productor, sesiones que según los testimonios podían prolongarse hasta cuatro días consecutivos.
Combs presentó en diciembre un recurso de apelación contra su condena, argumentando que el gobierno no probó suficientemente la violación de la Ley Mann y que el juez fue excesivamente severo en la sentencia. No obstante, el proceso de apelación parece estar estancado.