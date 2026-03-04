Cuándo sale Diddy de la cárcel: nueva fecha de excarcelación tras reducción de condena

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos actualizó la fecha de excarcelación de Sean "Diddy" Combs al 25 de abril de 2028, adelantando en aproximadamente cinco semanas la fecha original fijada para el 4 de junio de ese mismo año.

El cambio se produce después de que el rapero se incorporara al Programa Residencial de Abuso de Drogas del centro penitenciario federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple su condena.

Combs fue declarado culpable el pasado verano de violaciones a la Ley Mann, relacionadas con el transporte de personas para el ejercicio de la prostitución, aunque el jurado lo absolvió de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado.