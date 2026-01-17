De Julio Iglesias a Sean “Diddy” Combs: Famosos señalados por delitos sexuales

A inicios de esta semana se dio a conocer que dos exempleadas señalaron a Julio Iglesias por presuntos episodios de acoso y agresión sexual cometidos en 2021. Según una investigación periodística, los hechos habrían ocurrido en distintos espacios de trabajo y ahora son objeto de revisión tanto por medios como por la Fiscalía local.
Ayer mismo Hola! pudo contactar al músico, quien aseguró que “no es el momento de hablar”, aunque aclara que está preparando su defensa. El caso se suma a una serie de procesos por delitos sexuales que, en distintos países y momentos, han involucrado a figuras de alto perfil.
A finales de 2025 Sean “Diddy” Combs fue condenado a 50 meses de prisión por dos cargos de transporte con fines de prostitución y a una multa de 500 mil dólares.
Trump rechazó concederle el indulto a “Diddy” tras recibir una solicitud por parte del rapero.
En 2022, R. Kelly fue condenado a 30 años de cárcel por crimen organizado, abuso y tráfico sexual. La jueza determinó que el músico utilizó su fama y organización para atraer a jóvenes a relaciones sexuales abusivas.
El actor Gérard Depardieu, por su parte, ha sido acusado de agresión sexual y acoso por varias mujeres.
El francés ha negado los hechos y algunos de los casos permanecen bajo investigación judicial en Francia.
Plácido Domingo enfrentó acusaciones de acoso sexual en 2019, y en 2020 pidió perdón por el dolor causado.
Recientemente, Will Smith fue demandado por el violinista Brian King Joseph, quien lo señala de acoso sexual, despido injustificado y represalias durante la gira “Basada en una historia real: 2025”. En la demanda, citada por Variety y Fox, se le atribuye al actor un “comportamiento depredador” y se sostiene que buscó “preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual”. El actor rechazó los cargos.
El actor y director estadounidense Timothy Busfield se entregó a las autoridades de Nuevo México tras ser acusado de abuso sexual infantil. Negó los cargos, mientras el caso continúa bajo investigación.
El actor Bill Cosby fue condenado en 2018 a 10 años de prisión por abusos sexuales. La sentencia se anuló y en 2022 un juez le ordenó pagar $500 mil por otro abuso cometido en 1975.
El príncipe Andrés enfrentó una demanda por abuso sexual de Virginia Giuffre, quien lo acusó de conducta indebida siendo ella menor de edad.