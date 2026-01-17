De Julio Iglesias a Sean “Diddy” Combs: Famosos señalados por delitos sexuales

Recientemente, Will Smith fue demandado por el violinista Brian King Joseph, quien lo señala de acoso sexual, despido injustificado y represalias durante la gira “Basada en una historia real: 2025”. En la demanda, citada por Variety y Fox, se le atribuye al actor un “comportamiento depredador” y se sostiene que buscó “preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual”. El actor rechazó los cargos.