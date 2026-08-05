Ajustan la fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs tras una pelea en la cárcel

Un representante de Combs declinó referirse públicamente al ajuste más reciente, según consignó ABC News. En paralelo, el equipo legal del artista continúa el proceso de apelación contra la condena y la sentencia, alegando que la pena resultó excesiva, mientras la fiscalía federal ha solicitado a la corte de apelaciones que se mantenga tanto el fallo como el tiempo de prisión impuesto.