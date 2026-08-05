Ajustan la fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs tras una pelea en la cárcel

El expediente carcelario de Sean "Diddy" Combs presenta, una vez más, una fecha de liberación distinta a la inicial, en medio de las repercusiones de una pelea que el propio famoso protagonizó a mediados de julio dentro del centro penitenciario donde cumple su condena.
El fundador de Bad Boy Records, de 56 años, cumple una sentencia de 50 meses en la prisión federal de baja seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey, tras ser hallado culpable en julio de 2025 de dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución.
Un jurado federal en Nueva York lo absolvió, en el mismo juicio, de los cargos más graves que enfrentaba, entre ellos tráfico sexual y asociación delictiva de tipo racketeering.
Según reportó TMZ, el 24 de julio Combs se enfrentó a golpes con otro recluso después de que este le dirigiera un comentario que interpretó como una falta de respeto.
Una fuente cercana al incidente relató al medio que Combs "se defendió bien" durante el altercado, aunque el enfrentamiento duró apenas unos instantes antes de que el personal penitenciario separara a ambos hombres.
Como consecuencia, Combs fue enviado a régimen de aislamiento.
A partir de ese episodio, el registro público del Buró de Prisiones ha sufrido más de un ajuste. Medios como Page Six y ABC News confirmaron, hacia finales de julio, que la fecha proyectada de salida se había adelantado de 23 de febrero a 24 de enero de 2028.
Sin embargo, actualizaciones posteriores del propio sitio de la agencia federal, revisadas a inicios de agosto, ubican ahora la salida en el 20 de febrero de 2028, lo que sugiera una nueva corrección, en sentido contrario, sobre el calendario interno.
El Buró de Prisiones no ha explicado públicamente los motivos detrás de los sucesivos cambios, algo que tampoco hizo en revisiones previas.
La entidad ha reiterado en otras ocasiones que las fechas proyectadas de salida pueden variar en función de la conducta dentro del penal y de otros factores administrativos, y que no constituyen una garantía definitiva hasta el momento de la excarcelación.
Este ajuste se suma a una lista ya extensa de modificaciones desde que Combs fue sentenciado en octubre de 2025.
Un representante de Combs declinó referirse públicamente al ajuste más reciente, según consignó ABC News. En paralelo, el equipo legal del artista continúa el proceso de apelación contra la condena y la sentencia, alegando que la pena resultó excesiva, mientras la fiscalía federal ha solicitado a la corte de apelaciones que se mantenga tanto el fallo como el tiempo de prisión impuesto.