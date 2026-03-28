Retrasan el estreno de película de Ryan Reynolds y Jason Momoa

Según publicó Deadline, cuyo elenco principal lo completan Aubrey Plaza, Dan Levy, Lil Rel Howery, Addison Rae y Ellie Bamber, está esperando que los actores tengan una agenda más flexible para hacer la promoción de la cinta.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La esperada película Animal Friends , protagonizada por Ryan Reynolds y Jason Momoa , ha vuelto a cambiar su fecha de estreno y ahora llegará a los cines en enero de 2027, tras varios aplazamientos previos.

El filme, una comedia de aventura que combina acción real con animación, sigue la historia de dos animales fugitivos que emprenden un viaje por carretera mientras reconstruyen su amistad, todo esto mientras son perseguidos por agentes humanos.

Inicialmente prevista para 2025, la producción fue reprogramada primero para 2026 y ahora se fija oficialmente para el 22 de enero de 2027, según los últimos ajustes en el calendario de estrenos.

Dirigida por Peter Atencio, la cintaa se consolida como uno de los proyectos más llamativos por su mezcla de humor irreverente y animación.

A pesar de los retrasos, Animal Friends sigue generando altas expectativas gracias a su elenco estelar y su propuesta híbrida, que promete una experiencia distinta dentro del género de comedia y aventura, con una clasificación R rara en este tipo de formato, y que comparte el tono, aunque no la temática, con otras producciones previas como Sausage Party y South Park: Bigger, Longer and Uncut.