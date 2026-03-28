Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el sexo de su segundo bebé

Miami, Estados Unidos.- Una imagen habla más que mil palabras, y la que Marc Anthony y Nadia Ferreira publicaron en sus cuentas oficiales de Instagram lo confirma. La pareja reveló que están esperando una niña, su segunda hija en común, con una fotografía tomada a bordo de un yate, bajo un cielo abierto y con el mar como testigo silencioso de la alegría familiar. El detalle que lo decía todo estaba en manos de Ferreira, quien sostenía con delicadeza unos diminutos zapatos color rosa con bordados de mariposas sobre su vientre, mientras Marc la abrazaba y su hijo Marco Antonio, de casi tres años, acariciaba la pancita de su mamá con la ternura propia de quien todavía no comprende del todo lo que está a punto de cambiar en su vida. "Una sorpresa llena de amor... Dios mediante", escribió la modelo paraguaya junto a un emoji de corazón rosa, confirmando así lo que millones de seguidores esperaban saber.

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La publicación, simultanea en las cuentas de ambos, fue recibida con una avalancha de reacciones. Comentarios como "Se viene la mini Nadia y futura Miss" o "Qué emoción, llega la princesa al hogar" inundaron las redes en cuestión de minutos, reflejando el afecto que el público latinoamericano les tiene a esta pareja.

La noticia no llegó de forma aislada. El pasado 28 de enero, fecha que coincide con su tercer aniversario de bodas, la pareja había anunciado el embarazo con otra publicación familiar en la que los tres colocaban sus manos sobre el vientre de la modelo. "Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió Ferreira en aquella ocasión.

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Lo que en enero fue una doble celebración, en marzo se convirtió en confirmación. Semanas antes del anuncio del sexo, a mediados de febrero y previo a la ceremonia de los Premios Lo Nuestro, Ferreira había adelantado que no tenía planes de hacer un gender reveal, siguiendo la misma línea discreta que adoptaron con su primer hijo. "Con mi primer hijo nosotros no hicimos ningún gender reveal... simplemente nació Marco y es el amor de nuestras vidas", comentó en ese entonces. Sin embargo, la sesión en el yate con los zapatitos rosas fue su manera propia, íntima y visualmente contundente, de decirle al mundo que una niña viene en camino. Para Marc Anthony, esta bebé será su octava hija y la primera mujer que tendrá junto a Nadia Ferreira. A lo largo de su vida, el cantante puertorriqueño ha formado una familia extensa y diversa. Con Debbie Rosado tuvo a su primogénita Arianna y adoptó a Alex. Con Dayanara Torres llegaron Christian y Ryan. Durante su matrimonio con Jennifer López nacieron los mellizos Max y Emme. Y con Ferreira, el más pequeño hasta ahora, Marco Antonio, nacido en junio de 2023. Marc Anthony y Nadia Ferreira contrajeron matrimonio el 28 de enero de 2023 en una elegante ceremonia celebrada en Miami, a la que asistieron numerosas celebridades.