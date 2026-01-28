Marc Anthony anuncia la llegada de su octavo hijo junto a Nadia Ferreira

El cantante puertorriqueño Marc Anthony ha anunciado que espera su octavo hijo, el segundo junto a su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira.
La pareja compartió la noticia este miércoles a través de una publicación conjunta en Instagram, coincidiendo con la celebración de su tercer aniversario de matrimonio.
"¡Feliz tercer aniversario! Qué gran regalo nos da la vida. Dios es grande", escribieron Anthony, de 57 años, y Ferreira, de 26, en el mensaje que acompañaba las imágenes.
La publicación incluye una fotografía en la que el pequeño Marco, de dos años, coloca su mano sobre el vientre de su madre.
"Marquito va a ser hermano mayor", añadieron los padres, utilizando el diminutivo del nombre de su primogénito en común, quien nació en junio de 2023, cinco meses después de la boda de la pareja en Miami.
Ferreira celebró en su momento el nacimiento de Marco con un mensaje en redes sociales: "El tiempo de Dios siempre es perfecto. Feliz día del padre". El pequeño llegó al mundo coincidiendo precisamente con la fecha que Estados Unidos dedica a celebrar la paternidad.
Marc Anthony tiene seis hijos más de relaciones previas. Con Debbie Rosado es padre de Arianna y Chase; con la actriz puertorriqueña Dayanara Torres tuvo a Cristian y Ryan; y con la cantante Jennifer López comparte la paternidad de los mellizos Emme y Maximilian, que actualmente tienen 17 años.
La historia entre Anthony y Ferreira comenzó a principios de 2022.
La pareja hizo oficial su relación en Instagram ese marzo y se comprometieron dos meses después. Su boda, celebrada en enero de 2023, reunió a numerosas personalidades del espectáculo, entre ellas el exfutbolista David Beckham.