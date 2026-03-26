Taylor Lautner, el Jacob Black de "Crepúsculo", será papá por primera vez

Taylor Lautner, el actor que durante años cargó con el peso de representar al hombre lobo más deseado del cine, tiene ahora una razón mucho más personal para transformarse. Este jueves 26 de marzo, él y su esposa Tay confirmaron que están esperando a su primer hijo, a través de una serie de imágenes que publicaron en sus redes sociales.
Las fotografías, tomadas en un campo abierto con luz natural y vestimentas blancas, muestran a la pareja sosteniendo las ecografías del bebé. En una de las tomas, el actor se inclina y besa el vientre de su esposa.
El pie de foto que eligieron para acompañar las imágenes lo dice todo con humor y ternura: "¿Qué hay mejor que dos Taylor Lautners?", una pregunta que, en su caso, tiene una respuesta literal.
Porque ese es precisamente el chiste que han convertido en identidad: cuando Tay Dome adoptó el apellido de su esposo al casarse, ambos quedaron con exactamente el mismo nombre.
Durante una aparición en The Kelly Clarkson Show en 2022, Taylor explicó cómo resuelven la confusión en casa: "Mucha gente simplemente dice 'Tay niño' y 'Tay niña'". Ahora, ese universo de dos personas con un solo nombre está a punto de recibir a un tercero.
La pareja se conoció en 2018 gracias a Makena Moore, hermana del actor.
Después de tres años de relación, se comprometieron en 2021 y se casaron el 11 de noviembre de 2022 en una ceremonia celebrada en Epoch Estate Wines, un viñedo en las afueras de Paso Robles, California.
Lejos de ser una sorpresa caída del cielo, la noticia del embarazo tiene un trasfondo que los propios Lautner habían ido construyendo poco a poco ante su audiencia. En episodios de su pódcast The Squeeze, Tay reveló que había consultado a su ginecóloga sobre su fertilidad, preocupada porque había estado tomando anticonceptivos durante diez años sin interrupción.
La especialista le advirtió que eso podía haber afectado su reserva de óvulos. No obstante, el alivio llegó cuando los resultados fueron positivos: "Estamos fuera de peligro", dijo en su momento.
Tay también había compartido que ese proceso le generaba cierta angustia ante la idea futura de la maternidad.
En 2024, confesó a Us Weekly que, aunque quería ser madre, le asustaba un aspecto muy concreto de criar hijos: "A veces nos ponemos un poco nerviosos. ¿Cómo criamos hijos que puedan expresarse o sentir que pueden hablar con nosotros? Eso me asusta".
Por el momento, la pareja no ha dado a conocer detalles sobre el sexo del bebé ni la fecha exacta del nacimiento, aunque por lo que se percibe en las imágenes publicadas, el nuevo integrante de la familia Lautner llegaría a finales de este 2026.