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Las 10 nuevas selecciones eliminadas del Mundial 2026... ¡Y aún faltan seis!

Entre las nuevas selecciones eliminadas del Mundial 2026 está un representativo de Concacaf

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 07:51
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A falta de tres meses para que inicie la Copa del Mundo del 2026, se han sumado 10 selecciones al amplio listado de las eliminadas del certamen. A estas nuevas 10 selecciones eliminadas se suman otras cuatro que se conocerán en la semana entrante. ¿Quiénes son las 10 nuevas eliminadas?

 Foto: El El Heraldo
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Surinam cayó 2-1 en el repechaje intercontinental ante Bolivia y dijo adiós. Los de Concacaf se despidieron de su primera posibilidad en la justa mundialista.

Foto: Cortesía redes
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Nueva Caledonia, selección de Oceanía, terminó perdiendo 1-0 vs Jamaica en el repechaje disputado en México. Los oceánicos nunca han jugado la Copa del Mundo y se quedaron muy cerca.

Foto: Cortesía redes
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Pasamos a los repechajes de la UEFA y tenemos a Irlanda que empató 2-2 ante República Checa y terminó perdiendo en lanzamientos de penales.

Foto: Cortesía redes
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Irlanda del Norte también dijo adiós al caer 2-0 ante Italia en territorio italiano, estos duelos eran a un solo partido en el mejor ubicado en el ranking y tras lo hecho en la eliminatoria reciente.

Foto: Cortesía redes
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Galés se sumó al listado de las eliminadas al haber empatado de local 1-1 vs Bosnia Herzegovina y caer en penales en Cardiff.

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Ucrania es otra selección que dijo adiós en esta reciente fecha FIFA al perder 1-3 vs Suecia, encuentro que se tuvo que jugar en España por la situación política de Ucrania.

Foto: Cortesía redes
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Otra eliminada es Albania, que perdió 2-1 ante la Polonia de Robert Lewandowski.

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Rumania se despidió luego de perder 1-0 ante su similar de Turquía en Estambul.

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Eslovaquia (azul) fue de las grandes decepciones al caer 3-4 ante la Selección de Kosovo y de local.

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Finalmente Macedonia del Norte dijo adiós al perder 4-0 ante su similar de Dinamarca.

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Faltarán 4 eliminadas en la UEFA que saldrán de los duelos Bosnia vs Italia, Suecia vs Polonia, Kosovo vs Turquía y República Checa vs Dinamarca.

Foto: Cortesía redes
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