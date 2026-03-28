Las 10 nuevas selecciones eliminadas del Mundial 2026... ¡Y aún faltan seis!

A falta de tres meses para que inicie la Copa del Mundo del 2026, se han sumado 10 selecciones al amplio listado de las eliminadas del certamen. A estas nuevas 10 selecciones eliminadas se suman otras cuatro que se conocerán en la semana entrante. ¿Quiénes son las 10 nuevas eliminadas?
Surinam cayó 2-1 en el repechaje intercontinental ante Bolivia y dijo adiós. Los de Concacaf se despidieron de su primera posibilidad en la justa mundialista.
Nueva Caledonia, selección de Oceanía, terminó perdiendo 1-0 vs Jamaica en el repechaje disputado en México. Los oceánicos nunca han jugado la Copa del Mundo y se quedaron muy cerca.
Pasamos a los repechajes de la UEFA y tenemos a Irlanda que empató 2-2 ante República Checa y terminó perdiendo en lanzamientos de penales.
Irlanda del Norte también dijo adiós al caer 2-0 ante Italia en territorio italiano, estos duelos eran a un solo partido en el mejor ubicado en el ranking y tras lo hecho en la eliminatoria reciente.
Galés se sumó al listado de las eliminadas al haber empatado de local 1-1 vs Bosnia Herzegovina y caer en penales en Cardiff.
Ucrania es otra selección que dijo adiós en esta reciente fecha FIFA al perder 1-3 vs Suecia, encuentro que se tuvo que jugar en España por la situación política de Ucrania.
Otra eliminada es Albania, que perdió 2-1 ante la Polonia de Robert Lewandowski.
Rumania se despidió luego de perder 1-0 ante su similar de Turquía en Estambul.
Eslovaquia (azul) fue de las grandes decepciones al caer 3-4 ante la Selección de Kosovo y de local.
Finalmente Macedonia del Norte dijo adiós al perder 4-0 ante su similar de Dinamarca.
Faltarán 4 eliminadas en la UEFA que saldrán de los duelos Bosnia vs Italia, Suecia vs Polonia, Kosovo vs Turquía y República Checa vs Dinamarca.