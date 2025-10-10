  1. Inicio
Jason Momoa y Jack Black regresan en secuela de "Una película de Minecraft"

La secuela de Minecraft, la exitosa cinta protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, se estrenará en cines en julio de 2027. Aquí los detalles que trascienden

  • 10 de octubre de 2025 a las 16:18
1 de 10

"Una película de Minecraft", que se ha consolidado como una de las más taquilleras de 2025, tendrá continuación en cines a partir del 23 de julio de 2027 en Estados Unidos, según informó Warner Bros en sus redes sociales. A continuación, los detalles que trascienden.

 Foto: Cortesía redes sociales
2 de 10

El filme original, protagonizado por Jason Momoa y Jack Black, acumula una recaudación global de 957 millones de dólares, posicionándose como la tercera película más rentable del año, solo detrás de Ne Zha 2 y Lilo & Stitch.

 Foto: Cortesía redes sociales
3 de 10

Su estreno inicial generó 301 millones de dólares, cifra que marcó un récord para adaptaciones cinematográficas de videojuegos, de acuerdo con Box Office Mojo.

 Foto: Cortesía redes sociales
4 de 10

Estrenada en abril de 2025, la película sorprendió por su combinación de acción y humor, logrando atraer tanto a fanáticos del videojuego como a un público infantil más amplio.

 Foto: Cortesía redes sociales
5 de 10

La crítica destacó la fidelidad visual al mundo cúbico del juego, así como las actuaciones de Momoa y Black, que aportaron carisma y dinamismo a la historia.

 Foto: Cortesía redes sociales
6 de 10

El éxito de "Una película de Minecraft" también se reflejó en la interacción digital, convirtiéndose en tendencia en redes sociales durante varias semanas, generando debates y contenidos creativos inspirados en sus personajes y escenarios.

 Foto: Cortesía redes sociales
7 de 10

Esto consolidó a la película como un fenómeno cultural que trascendió la pantalla grande.

 Foto: Cortesía redes sociales
8 de 10

El largometraje adapta el popular videojuego lanzado en 2011, reconocido como el más vendido de la historia con más de 300 millones de copias distribuidas.

 Foto: Cortesía redes sociales
9 de 10

Sobre la secuela, la revista Variety confirma que Jared Hess retomará la dirección y coescribirá el guión junto a Chris Galletta.

 Foto: Cortesía redes sociales
10 de 10

Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la trama ni el reparto adicional.

 Foto: Cortesía redes sociales
