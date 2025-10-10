Jason Momoa y Jack Black regresan en secuela de "Una película de Minecraft"

"Una película de Minecraft", que se ha consolidado como una de las más taquilleras de 2025, tendrá continuación en cines a partir del 23 de julio de 2027 en Estados Unidos, según informó Warner Bros en sus redes sociales. A continuación, los detalles que trascienden.
El filme original, protagonizado por Jason Momoa y Jack Black, acumula una recaudación global de 957 millones de dólares, posicionándose como la tercera película más rentable del año, solo detrás de Ne Zha 2 y Lilo & Stitch.
Su estreno inicial generó 301 millones de dólares, cifra que marcó un récord para adaptaciones cinematográficas de videojuegos, de acuerdo con Box Office Mojo.
Estrenada en abril de 2025, la película sorprendió por su combinación de acción y humor, logrando atraer tanto a fanáticos del videojuego como a un público infantil más amplio.
La crítica destacó la fidelidad visual al mundo cúbico del juego, así como las actuaciones de Momoa y Black, que aportaron carisma y dinamismo a la historia.
El éxito de "Una película de Minecraft" también se reflejó en la interacción digital, convirtiéndose en tendencia en redes sociales durante varias semanas, generando debates y contenidos creativos inspirados en sus personajes y escenarios.
Esto consolidó a la película como un fenómeno cultural que trascendió la pantalla grande.
El largometraje adapta el popular videojuego lanzado en 2011, reconocido como el más vendido de la historia con más de 300 millones de copias distribuidas.
Sobre la secuela, la revista Variety confirma que Jared Hess retomará la dirección y coescribirá el guión junto a Chris Galletta.
Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la trama ni el reparto adicional.