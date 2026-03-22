Jason Momoa evacúa su casa en Hawái por las inundaciones: "Hay mucha gente que no está a salvo"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Jason Momoa abandonó su residencia en la costa norte de Oahu tras las inundaciones provocadas por una tormenta que obligó a las autoridades a evacuar a miles de personas en esa zona de Hawái.

A través de su cuenta de Instagram, Momoa informó que él y su familia se encontraban fuera de peligro, aunque señaló que otros residentes no habían corrido la misma suerte.

"Estamos a salvo por ahora, pero hay mucha gente que no lo está, así que enviamos todo nuestro amor", escribió el actor, de 46 años, nacido en Honolulu y egresado de la Universidad de Hawái en Manoa.

Las imágenes que Momoa compartió en redes muestran inundaciones de consideración, árboles caídos y daños en la infraestructura vial. El propio actor documentó el deterioro progresivo de la situación en la zona durante los últimos días.