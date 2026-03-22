Jason Momoa evacúa su casa en Hawái por las inundaciones: "Hay mucha gente que no está a salvo"

El gobernador de Hawái, Josh Green, confirmó que unas 5.500 personas fueron evacuadas ante el riesgo de rotura de una presa en el norte de Oahu. En un comunicado publicado en X, Green indicó que no se registraron víctimas mortales, aunque sí algunos heridos de consideración, y pidió a los residentes no subestimar la amenaza. Según USA Today, la alerta emitida advertía que todos los accesos a la zona corrían riesgo de colapso inminente.Momoa y su pareja, la actriz Adria Arjona, organizaron además una jornada de distribución de alimentos para los afectados, con especial atención a las personas en situación de calle.