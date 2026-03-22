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Jason Momoa evacúa su casa en Hawái por las inundaciones: "Hay mucha gente que no está a salvo"

Jason Momoa abandonó su casa en Hawái tras las inundaciones que pusieron en riesgo la rotura de una presa en Oahu y forzaron la evacuación de miles de residentes

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 13:29
Jason Momoa evacúa su casa en Hawái por las inundaciones: Hay mucha gente que no está a salvo

Una tormenta con inundaciones severas obligó a las autoridades de Hawái a evacuar miles de residentes en Oahu, entre ellos el actor Jason Momoa, quien nació en Honolulu y reside en la costa norte de la isla.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Jason Momoa abandonó su residencia en la costa norte de Oahu tras las inundaciones provocadas por una tormenta que obligó a las autoridades a evacuar a miles de personas en esa zona de Hawái.

A través de su cuenta de Instagram, Momoa informó que él y su familia se encontraban fuera de peligro, aunque señaló que otros residentes no habían corrido la misma suerte.

"Estamos a salvo por ahora, pero hay mucha gente que no lo está, así que enviamos todo nuestro amor", escribió el actor, de 46 años, nacido en Honolulu y egresado de la Universidad de Hawái en Manoa.

Las imágenes que Momoa compartió en redes muestran inundaciones de consideración, árboles caídos y daños en la infraestructura vial. El propio actor documentó el deterioro progresivo de la situación en la zona durante los últimos días.

Instagram

El gobernador de Hawái, Josh Green, confirmó que unas 5.500 personas fueron evacuadas ante el riesgo de rotura de una presa en el norte de Oahu. En un comunicado publicado en X, Green indicó que no se registraron víctimas mortales, aunque sí algunos heridos de consideración, y pidió a los residentes no subestimar la amenaza. Según USA Today, la alerta emitida advertía que todos los accesos a la zona corrían riesgo de colapso inminente.

Momoa y su pareja, la actriz Adria Arjona, organizaron además una jornada de distribución de alimentos para los afectados, con especial atención a las personas en situación de calle.

Instagram

"Estos últimos días han sido duros", escribió el actor. "Las tormentas y las inundaciones han golpeado a muchos, especialmente a quienes ya enfrentaban dificultades."Según el gobernador Green, la tormenta abandonaba Oahu y avanzaba hacia la isla de Maui.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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