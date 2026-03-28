La habrían torturado: ¿cómo hallaron el cuerpo de Angie Galeas en la colonia 14 de Enero?

El cuerpo de una joven fue encontrado en condiciones estremecedoras la mañana del jueves 26 de marzo, en una zona apartada de la colonia 14 de Enero.
La escena, dejó en shock a quienes transitaban por el lugar, quienes al ver el cuerpo alertaron a las autoridades.
La víctima presentaba múltiples señales de maltrato, y sus partes íntimas estaban quemadas. Su cuerpo yacía abandonado en una calle solitaria de la colonia.
De acuerdo con la inspección preliminar, la joven tenía visibles signos de tortura. No obstante, uno de los hallazgos más impactantes para los investigadores fue que presentaba quemaduras en sus partes íntimas.
El cadáver fue localizado a un lado de la vía, en una especie de cantera llena de piedras, donde también se observaba acumulación de basura, lo que hacía aún más desolador el entorno del crimen.
Personas que circulaban por la zona fueron quienes se toparon con la dantesca escena y de inmediato alertaron a las autoridades, ante la gravedad de lo que habían descubierto.
Tras el llamado, agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes para acordonar el área e iniciar con las primeras diligencias investigativas.
Durante varias horas, la identidad de la víctima fue un misterio, ya que al momento del levantamiento no portaba documentos personales.
Fue hasta que especialistas de Medicina Forense realizaron la autopsia que se logró identificar a la joven como Angie Paola Galeas Cárcamo, originaria del Distrito Central.
Las autoridades indicaron que, por ahora, no se ha determinado si el crimen ocurrió en ese mismo sitio o si el lugar fue utilizado únicamente para abandonar el cuerpo. Asimismo, se desconoce el móvil del asesinato y quiénes serían los responsables de este violento hecho.