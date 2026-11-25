San Juan, Puerto Rico.- " La respuesta estaba ensayada" y "faltó coherencia en la respuesta" son algunos de los comentarios que se han repetido en redes sociales luego de que Jennifer Barreto, Miss Universo 2026, respondiera una de las preguntas de la ronda final del certamen, relacionada con el avance de la inteligencia artificial y la importancia de preservar los valores humanos.

La participación ocurrió durante la gala final del certamen, celebrado en San Juan, Puerto Rico, donde cinco candidatas llegaron a la última ronda de preguntas.

Jennifer Barreto, Puerto Rico; Melissa Núñez, República Dominicana; Clara Vegas, Venezuela; Bea Millan-Windorski, Filipinas y Georgia Waddington, Nueva Zelanda; fueron las semifinalistas.

La puertorriqueña recibió una interrogante relacionada con el crecimiento de la inteligencia artificial y el valor humano que, a su criterio, nunca debería perderse ante los avances tecnológicos.