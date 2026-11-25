San Juan, Puerto Rico.- " La respuesta estaba ensayada" y "faltó coherencia en la respuesta" son algunos de los comentarios que se han repetido en redes sociales luego de que Jennifer Barreto, Miss Universo 2026, respondiera una de las preguntas de la ronda final del certamen, relacionada con el avance de la inteligencia artificial y la importancia de preservar los valores humanos.
La participación ocurrió durante la gala final del certamen, celebrado en San Juan, Puerto Rico, donde cinco candidatas llegaron a la última ronda de preguntas.
Jennifer Barreto, Puerto Rico; Melissa Núñez, República Dominicana; Clara Vegas, Venezuela; Bea Millan-Windorski, Filipinas y Georgia Waddington, Nueva Zelanda; fueron las semifinalistas.
La puertorriqueña recibió una interrogante relacionada con el crecimiento de la inteligencia artificial y el valor humano que, a su criterio, nunca debería perderse ante los avances tecnológicos.
"¿Cuál es el valor humano más importante que nunca debemos perder mientras la inteligencia artificial continúa creciendo?", fue la pregunta.
"La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas para quedarse. Yo pienso que lo más importante es utilizarla responsablemente. Y si la inteligencia artificial pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. El valor está en la coherencia. Lo que decimos y lo que hacemos cuando defenderlos es difícil. Por eso, a mí no me preocupa cuán inteligente sea la inteligencia artificial, sino cuán sabios seremos de utilizarla responsablemente”, respondió Miss Universo.
La respuesta, para muchos usuarios, careció de coherencia, pues consideraron que la candidata repitió algunas ideas sin desarrollar ni concluir por completo el planteamiento de la respuesta.
Su respuesta también generó comentarios en redes sociales. Después de su coronación, usuarios comenzaron a compartir un video de una actividad realizada el 11 de noviembre, durante la concentración del concurso, en el que Barreto había abordado anteriormente el tema de la inteligencia artificial.
En aquella ocasión, la puertorriqueña también habló sobre la necesidad de educar a las nuevas generaciones para que aprendan a utilizar estas herramientas con responsabilidad.
La similitud entre ambas intervenciones provocó cuestionamientos en redes, quienes señalaron que parecía tratarse de una respuesta previamente preparada.