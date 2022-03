La reacción de Selena Gómez tras su caída: “No pude mantener mis tacones puestos”

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Una de las famosas que se llevó las miradas de todos durante los SAG Awards fue la cantante Selena Gomez, y no solo por lo hermosa que lucía, también por protagonizar uno de los momentos más incómodos del evento.

Y es que Selena, tras varios minutos en la alfombra roja luciendo su hermoso vestido de Óscar de la Renta, cayó de rodillas y requirió de la ayuda de dos personas para volver a ponerse de pie.

En la caída, los zapatos de Selena quedaron en el suelo, por lo que la intérprete de Love you like a love song, no se detuvo a colocárselos y salió descalza, rápidamente de la alfombra.

Aunque el momento parecía penoso para la exestrella de Disney, al parecer todo lo tomó con gracia y lo compartió con sus seguidores en las redes sociales.

“Anoche fue tan mágico. No pude mantener mis tacones puestos, pero logré tomarme un par de selfies”, escribió junto a varias fotografías de ella.