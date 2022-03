VIDEO: Selena Gómez se cae en la alfombra roja de los SAG Awards

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Un penoso momento sufrió la cantante Selena Gómez durante su paso por la alfombra roja de los SAG Awards en los que “CODA” se alzó con el galardón a la mejor película.

Gómez, que derrochó elegancia con su vestido negro de Óscar de la Renta y que acompañó con un collar de diamantes valorado en más de un millón de dólares, se vio opacada y no terminó de lucirlo ante las cámaras por el pequeño accidente.

En las imágenes que se viralizaron se mostró que la también actriz cayó de rodillas y requirió de la ayuda de dos personas para volver a ponerse de pie.

Sin embargo, la intérprete de Love you like a love song no esperó a volverse a colocar sus zapatos y salió descalza y rápidamente de la alfombra.

