Director de Ratatouille rechaza secuela: "Esa historia ya está contada"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Casi 20 años después de que Remy se asomara por primera vez a los tejados de París, el director Brad Bird puso fin a una de las especulaciones más persistentes de la animación: no habrá segunda parte de Ratatouille. La confirmación llegó en una entrevista con el medio especializado Collider, publicada en el marco de la promoción de su nuevo proyecto para Netflix, el largometraje animado Ray Gunn. Sin rodeos y sin margen para la interpretación, Bird fue categórico cuando le plantearon la pregunta que los seguidores de la cinta llevan años haciéndose. "No. Ya contamos esa historia", respondió Bird al ser cuestionado sobre su interés en llevar adelante una Ratatouille 2, aunque los directivos de Pixar lo habían sondeado al respecto en más de una ocasión a lo largo de los años. Lo que el cineasta reveló a continuación dibuja con precisión cómo opera la maquinaria creativa detrás de los grandes estudios. "Han hecho pequeñas insinuaciones para ver cómo reaccionaría. Sueltan alguna broma, pero con un toque serio, como '¿Lo harías?'. Y yo les digo: 'No, esa historia ya está contada'. Cada vez que haces algo que conecta con la gente, automáticamente piensan: '¿Qué tal otra?'", declaró Bird.

En esa frase está condensada toda su filosofía frente al fenómeno de las franquicias infinitas: el éxito de una película no es, por sí solo, argumento suficiente para escribirle un segundo acto. Ratatouille se estrenó el 29 de junio de 2007 en Estados Unidos. Con un presupuesto de aproximadamente 150 millones de dólares, recaudó más de 623 millones en todo el mundo, y fue elogiada por su animación innovadora, su guion inteligente y la banda sonora de Michael Giacchino.

El reconocimiento de la Academia de Hollywood no tardó en llegar: la película ganó el Premio Oscar a Mejor película animada, distinción que Bird ya había obtenido antes con "Los Increíbles" en 2005.



La decisión de Bird no surge del desinterés por el trabajo en equipo ni por el universo de Pixar. A diferencia de lo que ocurre con Ratatouille, Bird sí está involucrado en el guion de "Los Increíbles 3", cuyo estreno está previsto para 2028 bajo la dirección de Peter Sohn. La distinción es reveladora: para Bird, hay historias con espacio para crecer y otras que encontraron su punto de cierre con naturalidad. La de Remy y Linguini pertenece al segundo grupo. El momento en que llega esta confirmación no es casual. Pixar atraviesa una de sus etapas de mayor apuesta por las continuaciones. Toy Story 5 acaba de abrir en cines, y hasta "Coco" tendrá su secuela.

En ese contexto de expansión de franquicias, la postura de Bird se vuelve más llamativa todavía: un director que tiene todo el respaldo comercial para montar una segunda entrega y que, de todas formas, dice que no. La voz de Remy en la versión original en inglés, el comediante y actor Patton Oswalt, ha manifestado públicamente que estaría dispuesto a regresar al personaje, aunque ha puesto una condición clara. Oswalt señaló que una posible continuación debería elevar la historia, y que no participaría en algo que se sienta como una secuela fabricada sin una razón creativa de peso. Entretanto, Bird tiene la mirada puesta en otra dirección. Su nuevo proyecto, Ray Gunn, es una película de animación para adultos con estilo neo-noir protagonizada por Sam Rockwell, que llegará a Netflix.