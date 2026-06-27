Pixar regresa al universo de "Buscando a Nemo" con un corto de Dory

Annecy, Francia.- Tras una década de ausencia en la pantalla grande, los entrañables personajes del océano están listos para regresar. Pixar Animation Studios sorprendió al público del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy al confirmar la producción de Loving Dory ("Amando a Dory"), un nuevo cortometraje para salas de cine centrado en la querida pez cirujano con problemas de memoria a corto plazo.

La producción estará bajo el liderazgo de Mary Alice Drumm y contará con la dirección de Lou Hamou-Lhadj. Además, el estudio de la lámpara confirmó un elemento clave para la nostalgia de los fans: la conductora y actriz Ellen DeGeneres volverá a prestar su icónica voz para el personaje principal en su versión original en inglés.

Un romance plástico bajo el mar

La trama de Loving Dory arranca con una tarea cotidiana: Dory acompaña al pequeño Nemo a la escuela. Sin embargo, en el camino de regreso, la protagonista se queda atrapada en una anémona. Su "salvación" llega de la mano de un objeto que ella confunde inmediatamente con una medusa, pero que en realidad es una bolsa de plástico con un tubo de protector solar vacío en su interior, caída desde un barco. A partir de ese momento, Dory desarrolla un particular e inocente vínculo afectivo con el objeto flotante. El montaje muestra a ambos compartiendo diversas actividades, una dinámica que recuerda inevitablemente a los primeros minutos de interacción entre Wall-E y Eva en el clásico de 2008.

¿Cuándo llegará a los cines?

Aunque Pixar aseguró que el cortometraje se exhibirá en la gran pantalla, la compañía no ha fijado una fecha de estreno oficial en el calendario. Sin embargo, se baraja la posibilidad de que Loving Dory se proyecte en los cines como antesala de Gatto, la próxima película del estudio sobre un "gato italiano" programada para marzo de 2027. Con este anuncio, Pixar retoma una de sus tradiciones más queridas, la de proyectar cortometrajes animados antes de sus largometrajes, un formato que se había visto notablemente reducido durante la última década.

Una saga multimillonaria