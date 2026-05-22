¿Quiénes son los favoritos a ganar la Palma de Oro y demás premios en Cannes 2026?

Cannes, Francia.- El retrato de la corrupción rusa que el realizador Andrei Zviaguintsev hace en 'Minotauro' encabeza la mayoría de las quinielas para hacerse con la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes, cuyo palmarés se anunciará este sábado, mientras que Javier Bardem es el favorito para el premio a mejor actor por 'El ser querido'.

'Minotauro' es el regreso del realizador ruso nueve años después de 'Sin amor', que recibió el Premio del Jurado de Cannes en 2017, y tras estar al borde de la muerte por covid, que le obligó a estar hospitalizado durante un año. El filme de Zviaguintsev encabeza las apuestas de diversos medios, como el británico The Guardian, que apunta al Gran Premio del Jurado para 'Fatherland', el retrato de la postguerra en Alemania a través de la vida de Thomas Mann que ha presentado el polaco Pavel Pawlikowski. La película en blanco y negro de Pawlikowski es la favorita para la revista estadounidense Screen, mientras que los medios franceses barren para casa con 'Soudain' el filme del japonés Ryusuke Hamaguchi rodado en Francia. 'La bola negra', la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, un retrato de la homosexualidad en el último siglo a partir de la obra inacabada homónima de Federico García Lorca, está considerada como uno de los títulos que debe entrar en el palmarés que anunciará un jurado presidido por el surcorano Park Chan Wook.

Y otro título español, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, aparece en todas las quinielas en una categoría concreta, la de mejor actor, por el espectacular trabajo de Javier Bardem como un director de cine que se reencuentra con su hija (Victoria Luengo), a la que abandonó de niña y le ofrece trabajar con él en su nueva película. En el apartado de interpretación femenina hay otra gran favorita, la francesa Léa Seydoux, que ha ofrecido dos grandes interpretaciones, en 'Gentle monster', donde da vida a una mujer que descubre que su marido es un pedófilo, y en 'L'inconnue', una olvidable historia de intercambio de cuerpos. Aunque también han destacado los trabajos de Tao Okamoto y Virgine Efira en 'Soudain', el de Léa Drucker en 'La vie d'une femme' o el de Adèle Exarchopoulos en 'Garance'. Otras de las películas mejor valoradas son la francesa 'Notre salut', de Emmanuel Marre, un interesante pero larguísimo retrato de los colaboracionistas franceses durante la Segunda Guerra Mundial, o 'Paper Tiger', de James Gray, sobre una familia que se ve implicada con la mafia rusa, que cuenta con buenas interpretaciones de Scarlett Johansson, Adam Driver y Milles Teller.