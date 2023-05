¿Qué parte de su cuerpo tenía asegurado Tina Turner?

Ante la falta de confirmación, la web satírica The Onion utilizó datos para asegurar que la cantante habría quemado sus piernas para cobrar el seguro, pero que los agentes se habían dado cuenta por las fallas en su relato.

A sus 69 años, cuando estaba retirándose de la música reveló que seguía teniendo unas piernas espectaculares porque llevaba “años haciendo los entrenamientos más intensivos que existen sobre el escenario”.

Tina Turner confesó en su libro de memorias “My Love Story” que sus piernas solo una vez en la vida le fallaron y fue en 2013, una semana después de su boda.

“Piernas y músculos de acero, a causa del baile, pero de repente no tenía la fuerza para levantarme. Aterrorizada, me arrastré hasta el sofá, mientras pensaba que no podía imaginarme a Tina Turner paralizada”, se lee en un fragmento del libro.