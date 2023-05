La turbulenta vida de Tina Turner con Ike que la llevó a huir y refugiarse en el budismo

Inglaterra será también la ocasión para que Tina Turner inicie su carrera en el cine, con “Tommy” (1975), la ópera rock de los británicos pioneros del movimiento mod, The Who.

El año siguiente es el de la consagración con el disco “Private Dancer”, cuya autoría está firmada por el guitarrista Mark Knopfler (Dire Straits).

Con “What’s Love Got To Do With It”, Tina finalmente llega a la cima de las listas de éxitos en su país natal.

Triunfó en el cine en 1985 en la tercera cinta de “Mad Max”, con Mel Gibson y firma otro éxito: “We Don’t Need Another Hero”.