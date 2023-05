¿Cuándo estrena The Idol, la serie de HBO que provocó escándalo en Cannes 2023?

CANNES, FRANCIA.- Tan irreverente como escandalosa, con reconocidas estrellas en su reparto y haciendo de Cannes 2023 su primer proyector, The Idol tuvo su debut oficial.



Con un cóctel de sexo, drogas y música pop, la serie televisiva cumplió con la promesa de crear escándalo en el festival celebrado en Francia, donde se estrenó mundialmente.



“Sabemos que estamos presentando un show provocativo. No se nos escapa”, dijo ayer su director y cocreador, Sam Levison (Euphoria) en rueda de prensa, al día siguiente de la proyección de los dos primeros episodios.



En total son seis capítulos que incluyen desnudos, una foto íntima que se vuelve viral y masturbaciones explícitas. Y entre telones, un rodaje tumultuoso, con portazos sonados.



El público tendrá que esperar hasta principios de junio para descubrir en la plataforma HBO la historia de Jocelyn alias “Joss” (Lily-Rose Depp), estrella del pop que intenta volver a la cima después del bajón que supuso la muerte de su madre.



Aparece Tedros (Abel Tesfaye, el cantante The Weeknd), una especie de gurú que conoció en una discoteca y drogadicto, que trastornará sus planes.



La serie se burla de todo tipo de clichés del mundo del espectáculo, por ejemplo de la figura del “coordinador de intimidad” que intenta conciliar las exigencias del contrato de imagen de la cantante y el deseo de esta de disponer como quiera de su propio cuerpo. O el formato de la industria musical, que puede imponer una canción a un artista con el pretexto de que es un éxito potencial.