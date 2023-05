Roy Roselló, exmiembro de Menudo, habla sobre los abusos que sufrió del padre de los hermanos Menéndez

“Llegamos a la casa, José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. No me saludó, yo dije: ‘está bien’. ¿Quién sabe si tuvo algún problema con el papá o con la mamá? Ahí yo me siento en la mesa del comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez, de esto y lo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino, yo inocente”, contó Roy quien en ese entonces tenía 14 años.

Añadió: “A Edgardo no le gustaban las bebidas alcohólicas en nosotros, porque nosotros éramos super controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios, no existía nada de eso porque Edgardo era en contra de todas esas cosas, pero ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome, y esa persona era José Menéndez que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme”.

“Yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué me puso en mi bebida. Ahí cuando yo llegué al cuarto que yo estaba completamente inconsciente pero yo sentía, era un tipo de droga la cual tú no te puedes mover pero tú sientes lo que te están haciendo. Yo sentía cuando él me estaba penetrando arriba de mí. Yo sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. Fue horrible. Y horrible fue después cuando yo llegué al hotel, yo estaba sangrando y Edgardo ni me llevó al médico porque él sabía que alguien iba a descubrir”, agregó.