Kim Kardashian habla sobre los retos de ser madre soltera: “Lloro hasta quedarme dormida”

Pese al cansancio que tiene a diario por tratar de ser la mejor madre para su hijos y llevar una vida como empresaria, Kardashian reveló que ser mamá es lo más gratificante del mundo.

“Todo el mundo dice que los días son largos y los años cortos, y eso no podría ser una declaración más cierta. Es el trabajo más gratificante del mundo entero. Lo es. No hay nada que pueda prepararte. No importa cuánto tiempo esperes, no importa lo que esperes, nunca estás preparada”, mencionó.

La socialité aseguró que hay retos que como madre la han hecho sentir muy orgullosa. Asimismo, reveló que en ocasiones deja atrás el glamour para dedicarse por completo a su rol como mamá.