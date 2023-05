Muere a los 83 años Tina Turner, leyenda del rock

En su autobiografía Tina: My Life Story, 1986, reveló abusos y comenzó su carrera en solitario sin dejar el apellido de su exmarido.

Tina grabó pronto en solitario Let Me Touch Your Mind (1972), Tina Turns the Country On (1974), Acid Queen (1975) y Rough (1978). En 1983, después de seis años que se dedicó a actuar en pequeños locales, grabó en Gran Bretaña un tema, Let’s Stay Together, que tuvo una aceptación masiva por británicos y estadounidenses.