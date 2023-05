KUSNACHT, SUIZA.-Con una extensa y brillante carrera musical, primero junto a Ike Turner y más tarde en solitario, el legado de Tina Turner a través de sus canciones será inolvidable. Con el título de reina del rock, ganado a pulso, Anna Mae Bullock –su verdadero nombre– colgó el micrófono en 2013 retirándose de la música y de la vida pública. La legendaria cantante Tina Turner falleció a los 83 años y aquí dejamos sus 10 mejores éxitos:

1. I Can’t Stand the Rain (1984)

Tina Turner brilló en la versión de este tema de Ann Peebles, con esas notas como gotas que caen y tirando de falsete en el estribillo añadiendo una sílaba adicional a la palabra “rain” que logra que la canción sea inmediatamente distinta.

2. The acid Queen (1976)

Una y otra vez, la cantante ha demostrado ser digna del título de reina del Rock y su interpretación de Acid Queen, publicada como single de su segundo álbum en solitario es uno de esos momentos regios. Esta canción además marcó un momento clave en su carrera: fue el último sencillo que publicó antes de abandonar a su maltratador marido.

3. I don’t wanna fight (1993)

La Turner grabó este sencillo para su película biográfica de 1993, What’s Love Got To Do With It y posteriormente ha aparecido en varios álbumes recopilatorios, incluido su All The Best de 2005. Atrevida, dramática y cinematográfica, esta romántica balada noventera es el mix perfecto para conquistar Hollywood.

4. Private Dancer (1984)

Este sencillo se convirtió en un éxito icónico de la cantante, adaptándose perfectamente a su voz y estilo. Otra curiosidad del tema: contiene un solo del legendario guitarrista Jeff Beck.

5. Typical male (1986)

La letra de esta canción se refiere por voz de Tina a la arrogancia de los hombres en el mundo de las citas que se creen más inteligentes y más exitosos que las mujeres a las que intentan conquistar.

6. The best (1989)

Puede que no sea originalmente suya, pero cuando Tina Turner dice por primera vez eso de “you’re simply the best” seguro que, como nosotros, también sientes un pequeño escalofrío de satisfacción.

7. Tonight (1984)

Compuesta originalmente por David Bowie para el álbum de Iggy Pop de 1977 Lust For Life, el duque blanco le dio a la canción un meneo en clave reggae y la interpretó en un icónico dúo con Turner. Ambos la cantaron en directo en varias ocasiones y apareció en su álbum Tina Live In Europe.

8. Be Tender with Me Baby (1989)

Tina luce sus excelentes cualidades vocales una vez más en esta balada rockera en la que abre su corazón. “¿Por qué me sigue doliendo el corazón? ¿Por qué me siento de esta manera? Espero que veas que esta no soy yo en realidad, es solo una fase por la que estoy pasando”, canta la artista de Tennessee.

9. Goldeneye (1995)

Una de las muchas contribuciones de Tina a las bandas sonoras cinematográficas, se grabó originalmente para Goldeneye, la decimoséptima película de James Bond y apareció en su álbum Wildest Dreams, publicado al año siguiente. Escrita por Bono y The Edge de U2, esta sensual canción es uno de los mejores temas de la saga del agente 007.

10. We Don’t Need Another Hero (1985)

Aquí está el otro de los grandísimos temas de la cantante llevados al cine. Tina Turner tuvo ración doble de trabajo junto a Mel Gibson en Mad Max: más allá de la cúpula del trueno, protagonizando el papel de la corrupta Tía Ama y aportando este fantástico tema a la BSO.