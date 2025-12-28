  1. Inicio
Enrique Iglesias y Anna Kournikova comparten fotografía de sus cuatro hijos

Enrique Iglesias y Anna Kournikova comparten una fotografía inédita de sus cuatro hijos y confirman, con discreción, la llegada del nuevo integrante de la familia

  • Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 11:21
Enrique Iglesias y Anna Kournikova iniciaron su relación sentimental a finales de 2001, tras conocerse durante la filmación del video musical de la canción "Escape".

Miami, Estados Unidos.- Anna Kournikova muestra, por primera vez en redes sociales, a los cuatro hijos que tiene junto a Enrique Iglesias.

En la escena aparecen los mellizos Nicholas y Lucy, Mary y el recién nacido, reunidos en un encuadre íntimo que evita cualquier exceso narrativo. El texto que acompaña la publicación se limita a una frase concisa y afectiva “My Sunshine’s”.

Hasta ahora, la pareja no ha dado a conocer el nombre ni el sexo del nuevo integrante, una decisión que reafirma la reserva con la que han manejado este proceso.

La publicación llega días después de que ambos confirmaran el nacimiento con una imagen distinta, acompañada por la inscripción “My sunshine 12.17.2025”, fecha que corresponde al 17 de diciembre de 2025.

Enrique Iglesias rompe el silencio sobre su cuarto hijo: esto es lo que dijo

El cuarto hijo se integra a una familia ya conformada por Nicholas y Lucy, de 7 años, y Mary, de 5. En la primera fotografía difundida tras el nacimiento, el bebé aparece dormido, con un gorrito de líneas rosas y azules, envuelto en una frazada y acompañado por un pequeño peluche.

El embarazo se conoció a finales de agosto, cuando fuentes cercanas señalaron a la edición española de la revista ¡HOLA! que la pareja estaba “muy ilusionada” ante la llegada de un nuevo miembro.

Iglesias se refirió brevemente a la llegada de su nuevo hijo durante una pasada visita a México, en el marco de la Feria Nacional Potosina, en San Luis Potosí.

Ante preguntas de la prensa local, respondió “(Siento) mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas...”, sin ampliar detalles adicionales.

Enrique Iglesias habla sobre Anna como madre

En 2024, el cantante ya había explicado su prioridad familiar durante una entrevista en los 40 Music Awards.

“Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer”, señaló entonces. Más adelante añadió “Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido”.

