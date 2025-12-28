Enrique Iglesias y Anna Kournikova comparten fotografía de sus cuatro hijos

Miami, Estados Unidos.- Anna Kournikova muestra, por primera vez en redes sociales, a los cuatro hijos que tiene junto a Enrique Iglesias. En la escena aparecen los mellizos Nicholas y Lucy, Mary y el recién nacido, reunidos en un encuadre íntimo que evita cualquier exceso narrativo. El texto que acompaña la publicación se limita a una frase concisa y afectiva “My Sunshine’s”.

Instagram

Hasta ahora, la pareja no ha dado a conocer el nombre ni el sexo del nuevo integrante, una decisión que reafirma la reserva con la que han manejado este proceso. La publicación llega días después de que ambos confirmaran el nacimiento con una imagen distinta, acompañada por la inscripción “My sunshine 12.17.2025”, fecha que corresponde al 17 de diciembre de 2025.

El cuarto hijo se integra a una familia ya conformada por Nicholas y Lucy, de 7 años, y Mary, de 5. En la primera fotografía difundida tras el nacimiento, el bebé aparece dormido, con un gorrito de líneas rosas y azules, envuelto en una frazada y acompañado por un pequeño peluche. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Instagram

El embarazo se conoció a finales de agosto, cuando fuentes cercanas señalaron a la edición española de la revista ¡HOLA! que la pareja estaba “muy ilusionada” ante la llegada de un nuevo miembro. Iglesias se refirió brevemente a la llegada de su nuevo hijo durante una pasada visita a México, en el marco de la Feria Nacional Potosina, en San Luis Potosí. Ante preguntas de la prensa local, respondió “(Siento) mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas...”, sin ampliar detalles adicionales.