Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

La pareja estaría "muy ilusionada" con el cuarto embarazo de la extenista rusa de 44 años; Iglesias y Kournikova hasta el momento han guardado silencio

  • 27 de agosto de 2025 a las 15:22
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Iglesias y Kournikova iniciaron su romance en 2001, luego de que el cantante español invitara a la tenista para ser protagonista del video de su canción “Escape”.

 Foto: Instagram

Miami, Estados Unidos.- El cantante Enrique Iglesias y su esposa Anna Kournikova están en la dulce espera de su cuarto hijo.

La revista ¡Hola!, confirmó que la extenista de 44 años está embarazada y que pronto sus hijos Nicholas y Lucy -mellizos- de siete años y la pequeña Mary, de cinco años, se convertirán en hermanos mayores.

Fuentes cercanas a la pareja confirmaron la llegada del nuevo integrante de la familia, pues hasta el momento, ellos, muy fieles a su estilo, mantuvieron la noticia en completo silencio.

La fuente confesó que los padres están "muy ilusionados" con la idea de volver a ser papás.

Días antes de confirmarse la noticias, la extenista rusa, fue captada llevando a sus tres hijos a la escuela y se podía ver un pequeño baby bump, pero usaba ropa deportiva.

Casi una semana después, se confirma que la fotografía sería la primera imagen de la extenista en la dulce espera junto a su pareja.

Desde que la pareja se convirtió en padres, han mantenido una vida muy hermética, respecto a ellos y sus hijos.

