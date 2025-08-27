Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Miami, Estados Unidos.- El cantante Enrique Iglesias y su esposa Anna Kournikova están en la dulce espera de su cuarto hijo.

La revista ¡Hola!, confirmó que la extenista de 44 años está embarazada y que pronto sus hijos Nicholas y Lucy -mellizos- de siete años y la pequeña Mary, de cinco años, se convertirán en hermanos mayores.

Fuentes cercanas a la pareja confirmaron la llegada del nuevo integrante de la familia, pues hasta el momento, ellos, muy fieles a su estilo, mantuvieron la noticia en completo silencio.

La fuente confesó que los padres están "muy ilusionados" con la idea de volver a ser papás.