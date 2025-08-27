Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Miami, Estados Unidos.- El cantante Enrique Iglesias y su esposa Anna Kournikova están en la dulce espera de su cuarto hijo.
La revista ¡Hola!, confirmó que la extenista de 44 años está embarazada y que pronto sus hijos Nicholas y Lucy -mellizos- de siete años y la pequeña Mary, de cinco años, se convertirán en hermanos mayores.
Fuentes cercanas a la pareja confirmaron la llegada del nuevo integrante de la familia, pues hasta el momento, ellos, muy fieles a su estilo, mantuvieron la noticia en completo silencio.
La fuente confesó que los padres están "muy ilusionados" con la idea de volver a ser papás.
Días antes de confirmarse la noticias, la extenista rusa, fue captada llevando a sus tres hijos a la escuela y se podía ver un pequeño baby bump, pero usaba ropa deportiva.
Casi una semana después, se confirma que la fotografía sería la primera imagen de la extenista en la dulce espera junto a su pareja.
Desde que la pareja se convirtió en padres, han mantenido una vida muy hermética, respecto a ellos y sus hijos.